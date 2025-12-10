Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), người tuổi Sửu đón nhận một ngày với sự hỗ trợ từ sao Chính Tài, báo hiệu tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực và ổn định. Đó có thể là một khoản tiền thưởng bất ngờ, lợi nhuận từ công việc chính hoặc nguồn thu nhập đầu tư có kiểm soát.

Công việc diễn ra suôn sẻ, các kế hoạch đã đề ra đang đi đúng hướng. Sự kiên trì và đáng tin cậy của bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Đây là thời điểm tốt để sắp xếp lại các công việc tồn đọng và hoàn thành chúng một cách triệt để.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), tuổi Tỵ thể hiện rõ sự chính trực của mình trong công việc. Vốn dĩ con giáp này là người có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, làm việc có đầu có cuối. Đây cũng là ngày phù hợp cho bản mệnh lập kế hoạch phát triển con đường sự nghiệp, có bước đột phá để đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Tỵ Ngọ tương hội, tuổi Tỵ mong muốn có được tình yêu lãng và con giáp này có thể tìm được người thực sự phù hợp với mình. Ngay khi nhìn thấy đối phương đã có sự rung động trong lòng. Bản mệnh hãy mạnh dạn, chủ động bày tỏ tình cảm của mình.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), cục diện Tam Hợp sẽ trợ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Dù là người đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm đều có thể nhận được tin vui liên quan đến thành tích hay kết quả trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên khiến con giáp này trở nên liều lĩnh hơn trong cách xử lý công việc. Tuy chưa xảy ra những sai sót quá lớn nhưng bạn vẫn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng hành động của mình. Một bước đi sai lầm có thể khiến cho mọi công sức của bạn đổ sông đổ bể hết đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!