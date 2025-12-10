Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Hậu trường 10/12/2025 14:24

Sau thời gian điều trị bệnh, diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50' ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Đám tang của Thương Tín diễn ra trong căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phan Rang, Khánh Hòa.

Sau nhiều lần đột quỵ, sức khỏe của Thương Tín yếu dần, ông trút hơi thở cuối cùng vào tối 8/12 tại Phan Rang, hưởng thọ 70 tuổi. Đám tang của ông được tổ chức đơn giản. Gia đình của nghệ sĩ Thương Tín cũng mong muốn giữ sự riêng tư cho gia đình.

 

Anh Bình - em trai của nghệ sĩ Thương Tín cho biết hiện tại gia đình mong anh trai được ra đi thanh thản và người thân của nam nghệ sĩ cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với truyền thông nên hy vọng mọi người thấu hiểu và thông cảm.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết gia đình Thương Tín ủy quyền cho anh thông báo đến truyền thông những thông tin về lễ tang. Còn lại, họ không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin, hình ảnh để tránh gây ồn ào. 

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào - Ảnh 1
Đám tang của Thương Tín được tổ chức tại quê nhà

 

Tâm sự về tình trạng sức khỏe của Thương Tín trước khi qua đời, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ: "Vào khoảng ngày 25/11, tôi có điện thoại hỏi thăm xem Thương Tín như thế nào thì gia đình nói rằng Thương Tín không còn nhận thức được nữa, không còn tự ăn uống được. Thời gian đó, gia đình cũng có đưa anh ấy đi khám bệnh vì người anh bị lở loét do nằm một chỗ lâu ngày nhưng cũng không khả quan. Do sức đề kháng ngày càng suy giảm, anh ấy yếu dần rồi ra đi". 

Bên cạnh đó, Tô Hiếu cho biết sinh thời Thương Tín rất thương các con và người thân trong gia đình, đặc biệt là cô con gái út. Vì vậy, khi có mặt đông đủ những thành viên trong gia đình thì ông mới yên lòng nhắm mắt. Theo cáo phó, lễ nhập quan của diễn viên Thương Tín tổ chức lúc 8 giờ ngày 9.12, lễ động quan lúc 15 giờ 30 phút ngày 10/12.

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào - Ảnh 2Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào - Ảnh 3
Con trai và con gái của Thương Tín trong lễ tang của cha

 

Thương Tín (tên thật là Bùi Văn Tín) sinh năm 1956, ông từng theo học Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn rồi đầu quân cho các đoàn kịch nói. Với vẻ ngoài phong trần, nét diễn chân thật, Thương Tín để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua những vai diễn nổi bật như thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài Lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, người chiến sĩ Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng...

