Chồng Siu Black lên tiếng trước thông tin 'vợ chạy thận, bệnh trở nặng'

Gần đây, thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Siu Black nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sự việc bắt đầu từ bài đăng trên trang cá nhân Siu Black hôm 28/1 khi nữ ca sĩ thông báo cô không thể góp mặt trong đêm nhạc ở Lâm Đồng như dự kiến vì lý do sức khỏe.

Mới đây, một số nguồn tin nói rằng Siu Black hiện phải chạy thận, sức khỏe yếu nhiều. Khán giả bày tỏ lo lắng cho tình hình của "họa mi núi rừng" và mong chị sớm bình phục.

Tuy nhiên, sáng 29/1, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng Siu Black - lên tiếng phủ nhận các tin đồn. "Siu Black đang ốm nhưng không đến mức bệnh nặng như mọi người nói. Siu Black cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhưng mong các bạn đừng lan truyền thông tin gây hiểu lầm, hoang mang cho khán giả", ông xã Siu Black nói.

Chồng Siu Black lên tiếng trước thông tin 'vợ chạy thận, bệnh trở nặng' - Ảnh 1
Sau khi xuất viện hồi tháng 11/2025, ca sĩ Siu Black đã đi hát trở lại

Ông Nguyễn Đức Hùng cho biết, gia đình ông rất buồn trước những đồn thổi của dân mạng. 

"Siu Black đang bị sốt siêu vi, ho, khản giọng nên không đi hát ở Lâm Đồng được. Bệnh nhẹ nên chỉ cần truyền thuốc vài hôm là ổn. Cô ấy không chạy thận như mọi người nói. Sắp tới Siu Black có 2 show diễn gần Tết, đợi sức khỏe ổn định là sẽ gặp lại khán giả", chồng Siu Black thông tin. 

Chồng Siu Black cho biết, gần đây cuộc sống của nữ ca sĩ diễn ra bình yên, giản dị. Khi không có show diễn, chị quanh quẩn ở buôn làng, nuôi heo, làm vườn.

Trước đó vào cuối tháng 10/2025, Siu Black nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi. Sau vài ngày điều trị tích cực, sức khỏe của ca sĩ ổn định trở lại.

Chồng Siu Black lên tiếng trước thông tin 'vợ chạy thận, bệnh trở nặng' - Ảnh 2
Ca sĩ Siu Black trong một chương trình truyền hình

Ca sĩ Siu Black (58 tuổi) là người dân tộc Ba Na, sinh tại làng Plei Tơnghia, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Cô được nhiều người yêu nhạc hâm mộ với giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực và phong cách trình diễn nhiệt huyết, được trao biệt danh "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên".

Những ca khúc làm nên tên tuổi của cô chủ yếu là các sáng tác về Tây Nguyên và đời sống của người dân cao nguyên. Ngoài ca nhạc, cô còn tham gia một số hoạt động nghệ thuật khác như đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình.

