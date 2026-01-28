Nghệ sĩ Vân Dung 'gây sốt' với bức tâm thư gửi con dâu tương lai

Mạng xã hội mới đây không khỏi xôn xao trước bức tâm thư gửi con dâu tương lai vừa hài hước, vừa dễ thương của nghệ sĩ Vân Dung.

Chia sẻ được đăng tải trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ Vân Dung, kèm hình ảnh đứng chung sân khấu với con trai - diễn viên trẻ Long Vũ, nhanh hóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Theo đó, nghệ sĩ Vân Dung khiến nhiều người bật cười khi viết những lời nhắn nhủ đầy ưu ái dành cho con dâu tương lai: "Gửi con dâu tương lai, nhà mẹ toàn 9h sáng mới dậy, riêng con dâu được phép ngủ đến 10h. Nhà mẹ toàn phụ nữ giữ tiền, riêng con dâu mẹ đưa cả sổ đỏ, chìa khóa két sắt cho luôn. Nhà mẹ toàn đàn ông nấu ăn, riêng con dâu, mẹ con mình gọi đồ ăn nhà hàng 5 sao về ăn cho sướng. Con ở đâu!".

Bức ảnh bên con trai Long Vũ được nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ

Chưa dừng lại ở đó, phía dưới bài đăng, nữ nghệ sĩ tiếp tục khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn sẽ không có chuyện em đưa cho 5 tỷ và bảo rời xa con em như trong phim đâu. Em thề, em hứa, em đảm bảo một câu".

Thậm chí, Vân Dung còn hài hước tuyên bố thêm: "Tôi mà nói dối 2 đầu gối tôi bằng nhau!".

Nữ nghệ sĩ vui mừng khi con trai được khán giả đón nhận

Loạt chia sẻ mang đậm màu sắc dí dỏm, đúng chất Vân Dung không chỉ thể hiện sự gần gũi, vui tính của nữ nghệ sĩ mà còn khiến nhiều người thích thú bởi hình ảnh một bà mẹ chồng hiện đại, tâm lý. Ngay dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng để lại phản ứng hài hước, thậm chí còn "xếp hàng ứng tuyển" làm con dâu của nghệ sĩ Vân Dung.

Nhiều ý kiến nhận xét, nữ nghệ sĩ chính là hình mẫu "mẹ chồng quốc dân" mà không ít nàng dâu mơ ước, vui vẻ, thoải mái, tôn trọng con cái và luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho gia đình. Bên cạnh đó, hình ảnh nghệ sĩ Vân Dung đứng cạnh con trai Long Vũ trên sân khấu cũng nhận được nhiều lời khen, cho thấy mối quan hệ mẹ con thân thiết, gần gũi.

