Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Chiều 29/1, nữ nghệ sĩ Việt Hương cũng trực tiếp lên tiếng về vấn đề này.

Từ khoảng tháng 10/2024, một số tài khoản cá nhân và kênh mạng xã hội trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok đã liên tục đăng tải các nội dung sai sự thật, sử dụng hình ảnh và thông tin đời tư của Việt Hương với mục đích bôi nhọ uy tín, xuyên tạc hoạt động nghề nghiệp và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cá nhân.

Những thông tin này được lan truyền với tần suất dày đặc, tạo ra dư luận không đúng bản chất sự việc, khiến danh dự và uy tín của nữ nghệ sĩ bị tổn hại nghiêm trọng. Việt Hương cho biết, các nội dung nói trên hoàn toàn không có cơ sở, không xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào giữa chị và các chủ kênh liên quan.

Việt Hương gửi đơn đến công an tố giác hành vi vu khống trên mạng xã hội

Việc bị công kích kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái căng thẳng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.

"Có thời điểm tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược”, Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương đã chủ động thu thập chứng cứ, lập vi bằng các bài đăng có dấu hiệu vi phạm, đồng thời gửi văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng để đề nghị xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra bao gồm nội dung bài viết, hình ảnh, video được phát tán trên mạng xã hội, cùng các dữ liệu liên quan đến tài khoản đăng tải. Mục tiêu của việc tố giác nhằm làm rõ danh tính người đứng sau các kênh thông tin sai lệch, xác định trách nhiệm pháp lý và ngăn chặn việc tiếp tục lan truyền nội dung độc hại.

Việt Hương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, mong muốn mọi thông tin được xử lý minh bạch, đúng pháp luật và chấm dứt tình trạng xâm phạm đời sống riêng tư của cá nhân trên môi trường số.

