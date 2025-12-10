Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Chiều 10/12, một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà trên phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), 2 người trong nhà đã kịp chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 10/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết khoảng 13h30 cùng ngày, tại ngôi nhà dân ở số 168 phố Lò Đúc xảy ra hỏa hoạn.

Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: Báo Dân trí

"Qua xác minh ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Địa điểm cháy là căn nhà dân tại mặt đường phố Lò Đúc. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ cháy xảy ra gần Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngọn lửa từ vụ cháy bốc ngùn ngụt khiến nhiều người lo lắng, hoảng hốt.

Lửa bốc lên từ nhà trên phố Lò Đúc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế, không tiếp tục cháy lan. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục dập tàn, phun nước làm mát hiện trường vụ cháy.

Được biết, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

