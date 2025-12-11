Ngày 10/12, từ tin báo của người dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp với các lực lượng kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn thịt động vật (vịt) đã chết, bốc mùi hôi thối

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/12, nhận được tin báo của người dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Cát, TPHCM, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đôi vợ chồng đang thực hiện hành vi vận chuyển, kinh doanh vịt chết trên địa bàn.

Qua kiểm tra, tại hiện trường có hơn 1.700 kg vịt đã chết, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngoài ra, trên chiếc xe tải mang biển kiểm soát 50E-316XX do ông N.N.T là tài xế, đoàn kiểm tra phát hiện có 344 kg vịt chết, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số động vật trên.

Gần 2 tấn vịt chết bốc mùi được phát hiện tại phường Bến Cát, TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vợ chồng ông D.Đ.C. và bà P.T.H. khai nhận, số vịt trên được vợ chồng ông C. mua từ Phú Giáo với số tiền là 120 triệu đồng, vận chuyển về địa phương vào tối 9/12.

Ông C. khai số vịt này có dấu hiệu bệnh, chết, nên có giá bán thấp hơn vịt khỏe mạnh, vợ chồng ông C. mua để lấy lông bán, phần thịt thì bán lại cho ông N.N.T. để nuôi cá.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tiến hành tịch thu để tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên.

