Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng

Đời sống 11/12/2025 09:13

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, người giúp việc ở TPHCM đã lẻn vào phòng ngủ trộm vàng, tổng giá trị 200 triệu đồng.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 10/12, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn, bắt giữ bà NT Hiền (quê Ninh Thuận, người giúp việc).

Trước đó, sáng 4/12, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận tin báo từ bà PTH (ngụ tại địa phương) về việc bị mất trộm tài sản.

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1
Bà N.T. Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo trình báo, em gái bà H phát hiện 1 sợi dây chuyền vàng được giấu bất thường trong bồn xả nước nhà vệ sinh tại tầng trệt. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà H kiểm tra lại tài sản thì tá hỏa phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng cùng nhiều trang sức khác. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính hơn 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng nghi can là bà NT Hiền, người giúp việc của gia đình. Bà Hiền là người có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua thu thập chứng cứ, công an xác định bà Hiền đã mang số vàng trộm được đến bán tại một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc.

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2
Tổng số vàng bị bà Hiền lấy vào khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Tại cơ quan công an, ban đầu bà Hiền tỏ thái độ bất hợp tác, liên tục quanh co và có lời lẽ thách thức, cho rằng công an “không đủ chứng cứ” buộc tội.

Tuy nhiên, trước những tài liệu trinh sát thu thập được từ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường, bà Hiền đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin báo Dân Trí, bước đầu, Hiền khai lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm cắp. Việc để lại sợi dây chuyền trong bồn nước là hành động bất cẩn trong lúc hoảng loạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng - Ảnh 3
Nữ giúp việc trộm vàng của gia chủ đi bán. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản, trao trả bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Hiền theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Xuân Hòa, chiến công này khẳng định tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm không khoan nhượng của lực lượng Công an TP.HCM nói chung và đơn vị nói riêng, góp phần mang lại sự bình yên, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát hiện nam công nhân trộm 11 điện thoại của đồng nghiệp

Phát hiện nam công nhân trộm 11 điện thoại của đồng nghiệp

Ngày 1/12, Công an Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của 11 công nhân một nhà máy sản xuất ô tô về việc bị mất trộm điện thoại cá nhân trong lúc làm việc tại khu vực xưởng lắp ráp.

Từ khóa:   trộm vàng của chủ nhà tin mới tin đời sống

