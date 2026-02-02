Không chịu gửi tiền vào ngân hàng, hai ông bà cụ cầu cứu vì bị lửa thiêu rụi

Thế giới 02/02/2026 14:40

Dư luận Trung Quốc những ngày qua xôn xao trước câu chuyện “tiền thật sự bị… đốt thành tro” xảy ra tại thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ hoả hoạn bất ngờ xảy ra khiến nhiều tài sản trong nhà ông bị thiêu rụi. Một phần số tiền 400.000 nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng) cháy đen.

Thương ông cả đời tích góp, cô gái mang số tiền bị cháy đến ngân hàng nhờ giúp đỡ. "Tôi công tác trong ngành ngân hàng 16 năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền bị hỏng như vậy", một nhân viên ngân hàng nói. 

Dưới tác động của lửa, các tờ tiền bị dính chặt. 5 nhân viên ngân hàng tỉ mỉ tách từng tờ, phân loại rồi kiểm đếm trước khi đổi.

Không chịu gửi tiền vào ngân hàng, hai ông bà cụ cầu cứu vì bị lửa thiêu rụi - Ảnh 1
Các tờ tiền được nhân viên tách ra sau vụ cháy - Ảnh: News

Theo thông tin từ báo Đời sống phát luật, trước tình thế cấp bách và mong muốn giảm thiểu thiệt hại tối đa cho khách hàng, phía ngân hàng đã huy động một đội ngũ gồm 5 đến 6 nhân viên để tập trung xử lý "khối tài sản" này. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao độ, họ phải cẩn thận tách rời từng tờ tiền đang dính bết, phân loại mức độ hư hại, làm sạch và hong khô, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện quy trình đổi tiền mới theo quy định của pháp luật.

Quá trình "giải cứu" tiền kéo dài ròng rã suốt 15 ngày. Nhờ sự kiên nhẫn và tận tâm của các nhân viên ngân hàng, kết quả cuối cùng vô cùng khả quan: 273.200 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1 tỷ đồng) đã được kiểm đếm và quy đổi thành công.

Không chịu gửi tiền vào ngân hàng, hai ông bà cụ cầu cứu vì bị lửa thiêu rụi - Ảnh 2
Các tờ tiền bị dính chặt sau vụ cháy - Ảnh: News

Nhận lại được phần lớn số tiền tưởng chừng đã mất trắng, cô Zhao không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng. Cô cũng cho biết, sau sự cố đáng tiếc này và sự thuyết phục từ con cháu, hai ông bà đã thay đổi quan điểm, đồng ý gửi toàn bộ số tiền còn lại vào ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Sự việc xảy ra tại Seremban, Malaysia. Theo Cảnh sát trưởng Seremban Azahar Abdul Rahim, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi vào khoảng 18h15 về việc phát hiện một trẻ nhỏ trong tình trạng bất tỉnh bên trong xe ô tô.

Xem thêm
Từ khóa:   lửa thiêu tiền tin moi Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong ô tô suốt cả ngày

Máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Nổ lò than ở nhà máy thép, 7 công nhân tử vong, nhiều người bị thương

Nổ lò than ở nhà máy thép, 7 công nhân tử vong, nhiều người bị thương

Cháy cửa hàng nội thất, 6 người tử vong thương tâm, trong đó có 2 trẻ em

Cháy cửa hàng nội thất, 6 người tử vong thương tâm, trong đó có 2 trẻ em

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể của toàn bộ nạn nhân trên máy bay gặp nạn