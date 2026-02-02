Dư luận Trung Quốc những ngày qua xôn xao trước câu chuyện “tiền thật sự bị… đốt thành tro” xảy ra tại thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ hoả hoạn bất ngờ xảy ra khiến nhiều tài sản trong nhà ông bị thiêu rụi. Một phần số tiền 400.000 nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng) cháy đen.

Thương ông cả đời tích góp, cô gái mang số tiền bị cháy đến ngân hàng nhờ giúp đỡ. "Tôi công tác trong ngành ngân hàng 16 năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tiền bị hỏng như vậy", một nhân viên ngân hàng nói.

Dưới tác động của lửa, các tờ tiền bị dính chặt. 5 nhân viên ngân hàng tỉ mỉ tách từng tờ, phân loại rồi kiểm đếm trước khi đổi.

Các tờ tiền được nhân viên tách ra sau vụ cháy - Ảnh: News

Theo thông tin từ báo Đời sống phát luật, trước tình thế cấp bách và mong muốn giảm thiểu thiệt hại tối đa cho khách hàng, phía ngân hàng đã huy động một đội ngũ gồm 5 đến 6 nhân viên để tập trung xử lý "khối tài sản" này. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao độ, họ phải cẩn thận tách rời từng tờ tiền đang dính bết, phân loại mức độ hư hại, làm sạch và hong khô, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện quy trình đổi tiền mới theo quy định của pháp luật.

Quá trình "giải cứu" tiền kéo dài ròng rã suốt 15 ngày. Nhờ sự kiên nhẫn và tận tâm của các nhân viên ngân hàng, kết quả cuối cùng vô cùng khả quan: 273.200 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1 tỷ đồng) đã được kiểm đếm và quy đổi thành công.

Các tờ tiền bị dính chặt sau vụ cháy - Ảnh: News

Nhận lại được phần lớn số tiền tưởng chừng đã mất trắng, cô Zhao không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng. Cô cũng cho biết, sau sự cố đáng tiếc này và sự thuyết phục từ con cháu, hai ông bà đã thay đổi quan điểm, đồng ý gửi toàn bộ số tiền còn lại vào ngân hàng để đảm bảo an toàn.

