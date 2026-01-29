Máy bay rớt bánh lúc cất cánh, phải hạ cánh sớm hơn dự kiến

Vào ngày 29/1 đưa tin máy bay Airbus A350-1000, hãng hàng không British Airways bị rơi bánh khi cất cánh từ sân bay quốc tế Harry Reid ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ để tới thủ đô London, Anh. Sự cố xảy ra tối 26/1 (giờ địa phương).

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ Independent, sự cố xảy ra tối 26/1 khi máy bay Airbus A350-1000 của hãng hàng không British Airways cất cánh từ sân bay quốc tế Harry Reid ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ để tới thủ đô London của Anh, nhưng thông tin và hình ảnh về sự việc chỉ được công bố hôm 28/1.

Video tại hiện trường cho thấy máy bay tăng tốc và cất cánh bình thường. Tuy nhiên, một bánh xe ở cụm càng chính bên phải đã rơi xuống đất khi càng đáp thu vào. Chiếc A350-1000 sau đó tiếp tục hành trình gần 10 giờ và hạ cánh an toàn ở London.

Chiếc bánh xe rớt ra từ càng đáp của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không British Airways

Giới chức Mỹ cho biết bánh xe đã được thu hồi, không có thương tích hay thiệt hại vật chất tại sân bay. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã nhận thông tin về sự cố. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng thông báo sẽ điều tra sự việc.

Máy bay Airbus A350-1000 được trang bị hai cụm càng đáp chính, mỗi cụm có 6 bánh xe. Thiết kế này cho phép phi cơ có thể cất hạ cánh an toàn, ngay cả khi một bánh bị rơi hoặc xẹp.

Nổ lò than ở nhà máy thép, 7 công nhân tử vong, nhiều người bị thương Theo các quan chức, ít nhất 7 công nhân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ nổ mạnh xảy ra tại lò than của một nhà máy thép ở quận Baloda Bazar, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, hôm 22/1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-bay-rot-banh-luc-cat-canh-phai-ha-canh-som-hon-du-kien-752021.html