Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Thế giới 25/01/2026 16:29

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 82 người được cho là bị chôn vùi dưới các đống bùn và mảnh vỡ. Trong khi đó, 24 người đã kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm. 

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ ABC News, nhiều ngày mưa như trút nước đã khiến các con sông tràn bờ, gây lũ quét và sạt lở tại làng Pasir Langu, thuộc huyện West Bandung, tỉnh Tây Java. Bùn đất, đá và cây cối từ các sườn núi đổ xuống các khu dân cư, vùi lấp khoảng 34 ngôi nhà. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi lực lượng chức năng phải tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đất dày đặc.

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari, cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 82 người được cho là bị chôn vùi dưới các đống bùn và mảnh vỡ. Trong khi đó, 24 người đã kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm. 

Ít nhất 8 thi thể đã được tìm thấy tại thôn Pasir Kuning, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, sau khi vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3h sáng, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và người dân đang ngủ.

Các đài truyền hình Indonesia phát sóng hình ảnh lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đào bới tuyệt vọng tại Pasir Langu. Nhiều tuyến đường và ruộng bậc thang xanh mướt đã bị biến thành bãi bùn nâu đặc quánh, phủ kín bởi đất đá và cây cối bật gốc.

Ông Teten Ali Mungku Engkun, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa tỉnh Tây Java, cho biết điều kiện địa chất không ổn định cùng mưa lớn vẫn tiếp diễn, khiến hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đánh giá thiệt hại và triển khai các đội phản ứng khẩn cấp ngay sau vụ sạt lở.

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em - Ảnh 1Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em - Ảnh 2Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp bởi vụ sạt lở đất ở làng Pasirlangu, Bandung, Tây Java 

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, sáng 22/1 (theo giờ địa phương), tại khu dân cư Welcome Bay, khiến một ngôi nhà bị đất đá vùi lấp. Hai người trong nhà kịp thoát thân, trong khi thi thể hai nạn nhân còn lại được tìm thấy sau đó vài giờ.

Cũng trong buổi sáng, lực lượng cứu hộ tiếp tục nhận được tin báo về một vụ sạt lở khác tại khu cắm trại Mount Maunganui Beachside Holiday Park - điểm du lịch ven biển nổi tiếng, nơi có nhiều du khách nước ngoài lưu trú. Nhiều lều trại, xe caravan, phương tiện và khu nhà vệ sinh bị đất đá cuốn phăng chỉ trong vài giây.

 

Khu cắm trại đã được sơ tán hoàn toàn. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực nguy hiểm trong lúc lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Nhà chức trách xác nhận hiện vẫn còn một số người mất tích, trong đó có cả trẻ em.

Bộ trưởng phụ trách quản lý khẩn cấp Mark Mitchell cho biết nhiều khu vực dọc bờ đông New Zealand bị tàn phá nặng nề, "trông như vùng chiến sự". Trực thăng đã được điều động để giải cứu người dân mắc kẹt trên mái nhà, đồng thời tình trạng khẩn cấp được ban bố tại năm khu vực thuộc Northland và East Cape.

 

Nhiều người cho biết dù sạt lở trông có vẻ chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây. Một du khách Australia nói anh đang ngâm mình ở hồ nước nóng gần khu cắm trại thì nghe thấy tiếng cây gãy răng rắc, rồi nhìn thấy cả sườn đồi đổ sập. Anh phải bỏ chạy trong gang tấc khi một chiếc caravan trượt xuống ngay phía sau. Lực lượng cứu hộ từng nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong đống đổ nát, nhưng âm thanh này tắt dần sau khoảng 15 phút.

