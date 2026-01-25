Vụ cháy bùng phát vào đêm muộn ngày 17/1 tại Gul Plaza, một trung tâm mua sắm nhiều tầng nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất của Karachi.

Theo thông tin từ VTV News, ngày 24/1 (giờ địa phương), một vụ nổ khí gas đã gây hỏa hoạn lớn tại các tầng trên cùng của một tòa nhà chung cư 17 tầng do Cơ quan Nhà ở Thành phố New York quản lý, nằm ở quận Bronx, New York City. Giới chức cho biết vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương, trong bối cảnh nhiệt độ ban đêm giảm xuống mức rất thấp. Lực lượng cứu hỏa được điều động tới hiện trường ngay trước 0h30, sau khi nhận được thông tin về hỏa hoạn tại tòa nhà. Nhiều cư dân được nhìn thấy thò người ra ngoài cửa sổ kêu cứu khi ngọn lửa bao trùm một phần các tầng trên cùng.

Theo Chỉ huy Sở Cứu hỏa John Esposito, lực lượng chức năng đang kiểm tra thông tin về mùi khí gas tại tầng 15 và 16 thì xảy ra vụ nổ. Vụ việc gây hư hại kết cấu nghiêm trọng đối với khoảng 12 căn hộ, đồng thời làm bùng phát cháy tại 10 căn hộ ở tầng 16 và 17. Nhà chức trách chưa công bố danh tính người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân bị thương, 1 người trong tình trạng nguy kịch, 5 người bị thương nặng và 8 người bị thương nhẹ.

Lực lượng cứu hỏa FDNY xử lý đám cháy tại 2 tầng trên cùng của một chung cư cao tầng ở quận Bronx, New York City, ngày 24/1/2026 - Ảnh: VTV News Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, giới chức cho biết tòa nhà đang trong quá trình cải tạo, hệ thống khí gas tự nhiên đã hoàn tất thi công và được kiểm tra trước đó. Nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn đang được điều tra. “Đây là một thảm kịch khủng khiếp. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị ảnh hưởng”, bà Leila Bozorg, Phó Thị trưởng phụ trách nhà ở và quy hoạch, phát biểu tại cuộc họp báo. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa và cứu nạn đã tham gia xử lý hiện trường. Nhà chức trách cũng đã thiết lập một trung tâm hỗ trợ tạm thời tại một trường học gần đó, với sự tham gia của American Red Cross nhằm hỗ trợ chỗ ở và các nhu cầu thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng. Khoảng 500.000 người dân New York hiện đang sinh sống trong các khu nhà cũ do Cơ quan Nhà ở Thành phố New York (NYCHA) quản lý, hệ thống nhà ở công cộng lớn nhất tại Mỹ. Nhiều tòa nhà được xây dựng từ thập niên 1940-1960 và từng đối mặt với các vấn đề kéo dài về điều kiện cơ sở vật chất.

