Chiếc xe minibus tư nhân chở học sinh đến 5 trường tiểu học và trung học trong khu vực đã va chạm trực diện với một xe tải khiến ít nhất 13 học sinh thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Vietnam+, sáng 19/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đưa đón học sinh đã xảy ra tại Vanderbijlpark, phía Nam thành phố Johannesburg (tỉnh Gauteng, Nam Phi), khiến ít nhất 13 học sinh thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

Giới chức địa phương cho biết khoảng 7h sáng (giờ địa phương), chiếc xe minibus tư nhân chở học sinh đến 5 trường tiểu học và trung học trong khu vực đã va chạm trực diện với một xe tải.

Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Gauteng, ông Matome Chiloane, tai nạn khiến 12 học sinh tử vong tại hiện trường, một em khác qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Ngoài ra, 4 người, trong đó có cả tài xế xe minibus, bị thương nặng và đã được chuyển tới các cơ sở y tế gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

Theo thông tin từ báo Pháp luật và xã hội, Thủ hiến tỉnh Gauteng, ông Panyaza Lesufi, mô tả đây là một “tai nạn khủng khiếp," đồng thời cho biết còn nhiều kẽ hở trong quy định đối với hoạt động vận tải đưa đón học sinh tư nhân, góp phần dẫn đến thảm kịch này.

Người phát ngôn cảnh sát, Chuẩn tướng Mavela Masondo, cho biết thông tin ban đầu cho thấy xe minibus đang cố vượt các phương tiện khác thì xảy ra va chạm với xe tải. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và sẽ thẩm vấn tài xế xe tải, đồng thời dự kiến bổ sung thêm các cáo buộc liên quan.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ đau buồn sâu sắc trước mất mát này, đồng thời cam kết chính quyền trung ương và địa phương sẽ hỗ trợ tâm lý cần thiết cho các gia đình và nhà trường.

Bộ trưởng Giáo dục cơ bản Nam Phi, bà Siviwe Gwarube kêu gọi Bộ Giao thông tăng cường kiểm tra, bảo đảm các phương tiện chở học sinh đủ điều kiện an toàn khi lưu thông.

