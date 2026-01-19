Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Thế giới 19/01/2026 17:13

Một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất hai công nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dẫn tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 8 người vẫn đang mất tích và 84 người khác được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở các mức độ khác nhau.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục hoạt động tại nhà máy, đánh giá mức độ thiệt hại và kiểm tra thiết bị. Các nhà chức trách cũng đang nỗ lực xác định nguyên nhân vụ nổ để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện - Ảnh 1
Một góc khuôn viên nhà máy thép sau khi vụ nổ xảy ra - Ảnh: Xinhua

Theo thông tin từ VietNamNet, dẫn tin từ Beijing News, một người dân sống gần hiện trường kể: “Khi nghe thấy tiếng nổ, gia đình tôi nhận ra mặt đất và căn nhà đang chấn động mạnh. Lúc chạy ra sân, chúng tôi chứng kiến xung quanh toàn khói trắng”.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tiến hành cứu nạn. Cho đến nay, nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ việc.

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Số người thương vong trong vụ đoàn tàu cao tốc trật bánh gần thành phố Cordoba ở miền Nam Tây Ban Nha ngày 18/1 đã tăng mạnh, ít nhất 21 người thiệt mạng, 30 người bị thương nặng, khoảng 100 người khác bị thương nhẹ.

Từ khóa:   Nổ nhà máy thép Trung Quốc tin moi

