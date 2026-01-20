Cháy trung tâm thương mại, 15 người tử vong vong, hơn 60 người mất tích

Thế giới 20/01/2026

Nhà chức trách Pakistan cho biết tính đến chiều ngày 19/1, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở thành phố cảng Karachi đã tăng lên 15 người, trong khi 60 người vẫn mất tích.

Theo thông tin từ VOV, ngày 18/1, lực lượng cứu hỏa tại Karachi - thành phố lớn nhất Pakistan vẫn tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm gần 70 người mất tích trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, thiêu rụi một trung tâm thương mại ở khu trung tâm lịch sử, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Đám cháy bùng phát vào đêm 17/1 theo giờ địa phương tại trung tâm mua sắm Gul Plaza, nơi có hơn 1.200 cửa hàng. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên. Các đoạn video cho thấy ngọn lửa bốc cao trong đêm, khiến lính cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện chữa cháy. Các nỗ lực khống chế đám cháy đã được tiến hành trong suốt hơn 24 giờ. Nhiều phần tòa nhà đã sụp đổ, chỉ còn khung kim loại cháy đen.

Cháy trung tâm thương mại, 15 người tử vong vong, hơn 60 người mất tích - Ảnh 1
Một phần khu chợ sụp đổ do hỏa hoạn - Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng bang Javed Alam Odho cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do chập cầu dao điện. Tòa nhà có kết cấu kín và chứa nhiều các vật liệu dễ cháy như thảm, chăn đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Murtaza Wahab xác nhận vẫn còn hàng chục người chưa được tìm thấy.

Nhiều tiểu thương tuyệt vọng trước cảnh tài sản tích cóp hàng chục năm bị thiêu rụi, trong khi nguy cơ toàn bộ công trình sập hoàn toàn vẫn hiện hữu.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Thị trưởng Karachi, ông Murtaza Wahab cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hơn 60 người vẫn mất tích trong thảm họa.

Ngọn lửa bùng phát vào đêm 17/1 tại trung tâm thương mại Gul Plaza có hơn 1.200 cửa hàng. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau hơn 24 giờ nỗ lực.

 

Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành công tác dọn dẹp và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đánh giá ban đầu cho thấy có thể do chập điện gây ra.

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất hai công nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

