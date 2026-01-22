Ô tô đâm trực diện xe container khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Thế giới 22/01/2026 06:00

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h sáng 20/1 (giờ địa phương) trên Quốc lộ 48 gần khu vực đồn cảnh sát Chandwaji trên tuyến đường Jaipur-Delhi, Jaipur, Ấn Độ khi một ô tô chạy quá tốc độ đâm vào một xe container đang đỗ.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vụ va chạm nghiêm trọng đến mức phần đầu xe bị bẹp dúm hoàn toàn, khiến 3 người ngồi trong xe tử vong tại chỗ bao gồm một người mẹ, con trai và con dâu của bà. Ngoài ra, 7 nạn nhân khác trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương nặng và đã được đưa đến Bệnh viện NIMS để điều trị.

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông tạm thời trên tuyến đường cao tốc đông đúc. Theo các nhân chứng, chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ cao thì đột nhiên mất kiểm soát và đâm vào xe container đang đậu bên vệ đường. Một số hành khách bị mắc kẹt bên trong chiếc xe bị biến dạng và phải được người dân địa phương cùng cảnh sát giải cứu.

Ô tô đâm trực diện xe container khiến 3 người trong một gia đình tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NDTV

Theo thông tin từ NDTV, trưởng đồn cảnh sát Chandwaji, Hiralal Saini, cho biết vụ tai nạn xảy ra tại Bilpur, cách cầu vượt Chandwaji khoảng 1km. Chiếc xe đang di chuyển từ Jaipur về phía Delhi và trên xe có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Tất cả các nạn nhân đều là cư dân của Dibulgaj thuộc Varanasi. Do va chạm mạnh, động cơ xe ô tô bị văng ra ngoài, và phần trước của xe gần như bị tách làm đôi.

Cảnh sát cho biết gia đình này đang trở về sau chuyến hành hương đến Khatushyamji. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn có thể xảy ra do chạy quá tốc độ và tài xế có thể đã ngủ gật khi đang lái xe. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng và xe container đã bị thu giữ để phục vụ điều tra thêm.

Sau vụ tai nạn, ùn tắc giao thông kéo dài đã xảy ra trên quốc lộ NH-48, khiến các phương tiện bị mắc kẹt ở cả hai chiều trong gần 30 phút. Giao thông sau đó đã được khôi phục dần dần.

Tai nạn thảm khốc: Xe đưa đón học sinh gặp nạn khiến 13 người tử vong

Tai nạn thảm khốc: Xe đưa đón học sinh gặp nạn khiến 13 người tử vong

Chiếc xe minibus tư nhân chở học sinh đến 5 trường tiểu học và trung học trong khu vực đã va chạm trực diện với một xe tải khiến ít nhất 13 học sinh thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ô tô đâm trực diện xe container khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Ô tô đâm trực diện xe container khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Thế giới 1 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/1/2026, 3 con giáp dễ dàng chạm đến thành công nghèo đến mấy cũng phất lên nhanh chóng, giàu có phát hờn

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/1/2026, 3 con giáp dễ dàng chạm đến thành công nghèo đến mấy cũng phất lên nhanh chóng, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vòng tránh thai của người phụ nữ U50 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm

Vòng tránh thai của người phụ nữ U50 'đi lạc' vào bàng quang suốt 22 năm

Sức khỏe 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 22/1/2026, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài 'dúi tiền vào tay', tài lộc nhân gấp bội, tiền bạc về chật két

Đúng hôm nay, thứ Năm 22/1/2026, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài 'dúi tiền vào tay', tài lộc nhân gấp bội, tiền bạc về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Hốt hoảng ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu

Hốt hoảng ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 22/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau hôm nay, thứ Năm 22/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/1/2026), 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/1/2026), 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1 công ty ở Trung Quốc duyệt nghỉ Tết 35 ngày, thưởng 18 triệu đồng/người

1 công ty ở Trung Quốc duyệt nghỉ Tết 35 ngày, thưởng 18 triệu đồng/người

Tai nạn thảm khốc: Xe đưa đón học sinh gặp nạn khiến 13 người tử vong

Tai nạn thảm khốc: Xe đưa đón học sinh gặp nạn khiến 13 người tử vong

Cháy trung tâm thương mại, 15 người tử vong vong, hơn 60 người mất tích

Cháy trung tâm thương mại, 15 người tử vong vong, hơn 60 người mất tích

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

Hiện trường thương tâm sau vụ tàu cao tốc đâm nhau, ít nhất 21 người tử vong

NÓNG: Singapore thu hồi lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex vì có độc tố

NÓNG: Singapore thu hồi lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex vì có độc tố