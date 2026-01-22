Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h sáng 20/1 (giờ địa phương) trên Quốc lộ 48 gần khu vực đồn cảnh sát Chandwaji trên tuyến đường Jaipur-Delhi, Jaipur, Ấn Độ khi một ô tô chạy quá tốc độ đâm vào một xe container đang đỗ.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vụ va chạm nghiêm trọng đến mức phần đầu xe bị bẹp dúm hoàn toàn, khiến 3 người ngồi trong xe tử vong tại chỗ bao gồm một người mẹ, con trai và con dâu của bà. Ngoài ra, 7 nạn nhân khác trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương nặng và đã được đưa đến Bệnh viện NIMS để điều trị.

Vụ tai nạn đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông tạm thời trên tuyến đường cao tốc đông đúc. Theo các nhân chứng, chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ cao thì đột nhiên mất kiểm soát và đâm vào xe container đang đậu bên vệ đường. Một số hành khách bị mắc kẹt bên trong chiếc xe bị biến dạng và phải được người dân địa phương cùng cảnh sát giải cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NDTV

Theo thông tin từ NDTV, trưởng đồn cảnh sát Chandwaji, Hiralal Saini, cho biết vụ tai nạn xảy ra tại Bilpur, cách cầu vượt Chandwaji khoảng 1km. Chiếc xe đang di chuyển từ Jaipur về phía Delhi và trên xe có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Tất cả các nạn nhân đều là cư dân của Dibulgaj thuộc Varanasi. Do va chạm mạnh, động cơ xe ô tô bị văng ra ngoài, và phần trước của xe gần như bị tách làm đôi.

Cảnh sát cho biết gia đình này đang trở về sau chuyến hành hương đến Khatushyamji. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn có thể xảy ra do chạy quá tốc độ và tài xế có thể đã ngủ gật khi đang lái xe. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng và xe container đã bị thu giữ để phục vụ điều tra thêm.

Sau vụ tai nạn, ùn tắc giao thông kéo dài đã xảy ra trên quốc lộ NH-48, khiến các phương tiện bị mắc kẹt ở cả hai chiều trong gần 30 phút. Giao thông sau đó đã được khôi phục dần dần.

