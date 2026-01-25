Kinh hoàng máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

Thế giới 25/01/2026 09:40

Ngày 23/1, một chiếc máy bay thuộc hãng Rossiya Airlines (Nga) đã gặp sự cố khi cất cánh.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, ngày 23/1, một chiếc máy bay thuộc hãng Rossiya Airlines (Nga) đã gặp sự cố khi cất cánh. Đoạn phim đầy kịch tính cho thấy tia lửa bắn ra từ chiếc Boeing 747 chở 388 người khi nó đang cố gắng khởi hành từ một sân bay ở Nga. Trong đoạn video gây sốc, chiếc chuyên cơ khổng lồ của hãng Rossiya Airlines đang tăng tốc để nhấc mình khỏi mặt nhựa đường thì vài giây sau, nó có vẻ bị chệch sang phía bên trái đường băng. Những đám mây tuyết khổng lồ bao trùm lấy cánh máy bay khi nó lao ra khỏi đường chạy và đâm vào vùng tuyết dày.

 

 

Những luồng lửa được nhìn thấy đang phun ra từ một trong các động cơ trong quá trình cất cánh thất bại. Sự cố này đánh dấu trường hợp khẩn cấp thứ tư trong cùng một ngày liên quan đến các hãng hàng không chở khách của Nga.

Chiếc máy bay đang hướng về Moscow đã bốc cháy một ngọn lửa nhỏ khi các phi công nhấn phanh gấp trong quá trình khởi hành. Video từ nhân chứng cho thấy những tia lửa xuất hiện gần một trong các động cơ khi chiếc phi cơ khổng lồ lao nhanh trên đường băng phủ đầy tuyết trước khi đi chệch khỏi lộ trình. 

Kinh hoàng máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót - Ảnh 1
Tia lửa bắn ra từ chiếc Boeing 747 chở 388 người

Nhà chức trách cho biết động cơ số 1 trên chiếc Boeing 747-400 đã bị tăng áp đột ngột khi đang tăng tốc cho chuyến bay kéo dài 8 giờ, buộc phi hành đoàn phải hủy bỏ việc cất cánh. Sau khi trượt khỏi đường băng, chiếc máy bay đã phải được kéo đi. Sân bay cũng phải tạm thời đóng cửa vì sự cố này.

Có 9 trẻ em trong số gần 400 hành khách trên chuyến bay, nhưng may mắn không có ai bị thương. Rossiya Airlines phủ nhận việc chiếc máy bay khổng lồ này chạy quá đường băng, nhưng các báo cáo cho thấy phi cơ đã chúi mạnh về phía trước do phanh gấp, khiến càng đáp phía mũi máy bay va chạm xuống mặt đường.

Một chiếc Boeing 777-300 thay thế đã được điều động từ sân bay Sheremetyevo của Moscow, và những hành khách còn bàng hoàng đã được sắp xếp ở lại khách sạn qua đêm. Nhiều cuộc điều tra đã được mở ra để tìm hiểu nguyên nhân chính xác, bao gồm cả việc liệu điều kiện mùa đông và tuyết trên đường băng có đóng vai trò quan trọng hay không.

