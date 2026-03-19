Hết cơ hội trở lại Cbiz, Lý Dịch Phong cầu xin giúp đỡ khắp nơi

Sao quốc tế 19/03/2026 15:30

Khả năng Lý Dịch Phong trở lại với lĩnh vực diễn xuất gần như vô vọng. Do đó, hiện tại, anh tập trung hơn vào việc tổ chức đêm nhạc. Thế nhưng, con đường này cũng rất khó khăn.

Lý Dịch Phong đang cầu xin sự giúp đỡ ở khắp nơi với hy vọng được trở lại ngành giải trí. Từng là ngôi sao hàng đầu, kiếm được 70 triệu NDT mỗi năm và ngập tràn các hợp đồng quảng cáo, giờ đây, nam diễn viên rơi vào tình cảnh đáng lo lắng. Anh không nhận được kịch bản phim và không thể tổ chức sự kiện âm nhạc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Dịch Phong mới đây được bắt gặp xuất hiện ở một ngọn núi thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nguồn tin thân cận tiết lộ chuyến đi lần này của Lý Dịch Phong không phải để nghỉ dưỡng hay thư giãn, anh đến đó để "cầu may". Nam diễn viên hy vọng buổi hòa nhạc của anh diễn ra suôn sẻ.

Tờ Sohu nhận định khả năng Lý Dịch Phong trở lại với lĩnh vực diễn xuất gần như vô vọng. Do đó, hiện tại, anh tập trung hơn vào việc tổ chức đêm nhạc. Thế nhưng, con đường này cũng rất khó khăn.

Trước khi vướng scandal, Lý Dịch Phong là ngôi sao hàng đầu với vô số hợp đồng quảng cáo. Sự nghiệp của nam diễn viên bị hủy hoại sau bế bối mua dâm.

Tháng 8/2025, Lý Dịch Phong và các công ty của anh bị Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh tiến hành thủ tục thi hành án, liên quan đến khoản tiền khổng lồ 49,9 triệu NDT. Công ty Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Fengyan do anh sở hữu hoàn toàn và các công ty khác, với tổng giá trị vốn chủ sở hữu là 2,6 triệu NDT cũng bị đóng băng đến tháng 5.

Các luật sư phân tích nếu Lý Dịch Phong không thể trả lại số tiền kể trên, anh chắc chắn phải chịu "các hạn chế về tiêu dùng cao cấp", có nghĩa anh không thể đi máy bay hoặc ở trong các khách sạn 5 sao.

Khoản tiền kể trên có thể xuất phát từ khoản phạt do vi phạm hợp đồng. Anh bị chấm dứt hợp đồng với các thương hiệu và phải bồi thường cho các dự án dang dở vì vướng scandal.

Có lẽ chính khoản nợ khổng lồ đó đã buộc Lý Dịch Phong phải tìm cách kiếm tiền. Tháng 4/2025, Lý Dịch Phong đã chọn Bangkok, Thái Lan, làm điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến lưu diễn. Buổi hòa nhạc mang tên Lời hứa biển xanh diễn ra tại nhà thi đấu IMPACT, với sức chứa 52.000 người chật kín khán giả. Vé VVIP đắt nhất, có giá 3.500 NDT, đã bán hết chỉ trong vài phút sau khi mở bán. Có những người bán lại vé với giá hàng chục nghìn RMB. Trên sân khấu, anh tái hiện hình ảnh kinh điển trong bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm.

Tuy nhiên, Lý Dịch Phong bị chỉ trích lợi dụng người hâm mộ. Bên cạnh giá vé cắt cổ, hàng hóa lưu niệm tại concert cũng ngày càng đắt đỏ. Một chiếc kẹp tóc bằng nhựa giá 99 NDT hay một chiếc ví đựng thẻ thông thường giá 154 NDT.

Bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong bị đào lại, trơ trẽn trở lại sau khi bị bắt

Bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong bị đào lại, trơ trẽn trở lại sau khi bị bắt

Lý Dịch Phong là cái tên nằm trong danh sách đen, bị "phong sát" vĩnh viễn vì bê bối vi phạm pháp luật mua dâm nhiều lần và bị bắt vào năm 2022.

