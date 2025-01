Mới đây, Lý Dịch Phong thông báo mở world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea. Chặng đầu tiên của tour này sẽ diễn ra ở Thái Lan vào ngày 12/4.

Đây là "phát súng" trở lại làng giải trí của Lý Dịch Phong sau khi bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần vào tháng 9/2019. Nam diễn viên bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, đoạn clip nóng kéo dài 7 giây của Lý Dịch Phong cũng đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.