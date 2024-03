Phạm Băng Băng gần như mất tất cả sau sau vụ việc. Từ một diễn viên hạng A, có danh tiếng và quyền lực hàng đầu làng giải trí, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn đến từ chính người dân trong nước. Người đẹp sinh năm 1981 tìm cách quay lại C-biz nhưng không thành công. Sau đó, cô chuyển hướng ra thị trường quốc tế và dần có những bước tiến đáng kể.

Phạm Băng Băng tìm cách phát triển ra thị trường nước ngoài.

Năm 2023, Phạm Băng Băng tham gia bộ phim Green Night do Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất. Tháng 1, cô được nhìn thấy xuất hiện trên phim trường dự án Hollywood Ice Road 2: Road to the Sky cùng tài tử Mike McCann (Liam Neeson).

Ngày 10/3, Phạm Băng Băng thành tâm điểm chú ý tại Asian Film Awards (Giải thưởng Điện ảnh châu Á) 2024 ở Hong Kong (Trung Quốc) cùng các nghệ sĩ hàng đầu C-biz như đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vợ chồng Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ, Tưởng Cần Cần...

Ngô Diệc Phàm đang chấp hành án tù

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên của nhóm EXO và EXO-M vào năm 2012. Năm 2014, anh đệ đơn kiện SM Entertainment để chấm dứt hợp đồng độc quyền và rời nhóm. Kể từ đó, Ngô Diệc Phàm hoạt động với tư cách là một ca sĩ và diễn viên độc lập ở Trung Quốc. Trước khi vướng lao lý, Ngô Diệc Phàm là người đứng đầu trong danh sách Tứ đại lưu lượng của showbiz Hoa ngữ, danh tiếng khó sao nam trẻ nào vượt qua được.

Tuy nhiên, bê bối tình dục vào năm 2021 khiến cựu thành viên EXO thân bại danh liệt. Sau thời gian dài điều tra và xét xử, nam ca sĩ - diễn viên Ngô Diệc Phàm chính thức bị tuyên mức án 13 năm tù giam về tội danh hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác. Ngoài ra, nam diễn viên - ca sĩ nổi tiếng còn phải nộp phạt gần 2.000 tỉ đồng vì tội trốn thuế.

Theo tờ Koreaboo, vì mang quốc tịch Canada nên sau khi bị trục xuất về nước sau 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm có thể bị thi hành bản án thiến hóa học. Đây là một phần của luật Canada quy định đối với tội phạm tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Ngô Diệc Phàm đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới ở trại giam.

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới ở trại giam Triều Dương, Bắc Kinh. Hồi mới vào tù, anh luôn yêu cầu được ưu tiên vì là người nổi tiếng. Tuy nhiên, hiện Ngô Diệc Phàm đã hòa đồng, sống bình dị và gần gũi với những bạn tù. Giống như các tù nhân khác, Ngô Diệc Phàm phải lao động 8 tiếng/ngày cũng như tham gia các lớp học giáo dục đạo đức.

Trịnh Sảng sang Mỹ trốn nợ

Trịnh Sảng (SN 1991) từng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Trung Quốc với các bộ phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Hạ Chí Chưa Đến... ô được yêu mến với danh xưng “Nữ thần thanh xuân”.

Năm 2021, cô nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi bị tình cũ Trương Hằng tố bỏ rơi hai con có được bằng phương pháp mang thai hộ, cô còn bị phanh phui sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế khi nhận vai trong Tân Thiện Nữ U Hồn.

Cuối cùng, Trịnh Sảng phải nộp phạt bị phạt 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD) vì trốn thuế và hơn 90 triệu NDT (khoảng 12,3 triệu USD) vì bị đối tác cũ kiện vào năm 2021. Năm 2023, cô bị tòa án Thượng Hải yêu cầu trả cho đối tác cũ 30,5 triệu NDT (4,1 triệu USD) tiền thù lao và bồi thường 60 triệu NDT (8,2 triệu USD) tiền thiệt hại kinh tế.

Cô bị cấm xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và các dự án giải trí khác. Cô cũng bị các thương hiệu, trong đó có Prada, bỏ rơi. Không còn đường trở lại C-biz, Trịnh Sảng lưu lạc ở Mỹ, tiếp tục giải quyết các vấn đề pháp lý và chăm sóc hai con.

Trịnh Sản tập thích nghi với cuộc sống tại Mỹ bằng cách đăng ký các lớp học ngoại ngữ, học cách chăm sóc con.

Trịnh Sản đã chấp nhận việc không thể trở lại làng giải trí Trung Quốc sau loạt bê bối đời tư. Người đẹp thích nghi với cuộc sống tại Mỹ bằng cách đăng ký các lớp học ngoại ngữ, học cách chăm sóc con, dự định xây dựng kênh YouTube cá nhân… Bố mẹ nữ diễn viên cũng chuyển sang Mỹ sinh sống cùng con gái và không hé lộ ngày trở về Trung Quốc.

Lý Dịch Phong trở lại cuộc sống vô danh

Tương tự Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong là một trong “Tứ đại lưu lượng” của Trung Quốc. Anh từng có 61 triệu người theo dõi trên Weibo, liên tục giành được giải Nam diễn viên được yêu thích nhất trong các lễ trao giải ở Trung Quốc.

Thế nhưng đến tháng 9/2022, danh tiếng của Lý Dịch Phong sụp đổ ở tuổi 35 sau khi anh bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần. Tài tử này bị tạm giam hành chính 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, trên mạng xã hội còn rầm rộ lan truyền clip nóng được cho là của Lý Dịch Phong.

Sau vụ bê bối chấn động, Lý Dịch Phong bị phong sát triệt để và phải rời giới giải trí. Đỉnh lưu một thời này phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).

Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc).

Hồi 27/12/2023, Sina đưa tin 1 netizen cho biết gần đây đã gặp Lý Dịch Phong ở núi Đại Cô, Liêu Ninh (Trung Quốc). Anh một mình đi viếng chùa. Theo nguồn tin, Lý Dịch Phong có tâm trạng tốt, ngoại hình gần như không thay đổi so với giai đoạn còn là tài tử hạng A Cbiz.

Theo Sina, sau khi rời showbiz vì bê bối, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm đôi lần bị bắt gặp dạo phố, đi ăn uống cùng bạn bè. Khi có khán giả hỏi xin chụp ảnh, Lý Dịch Phong cũng vui vẻ đồng ý, không có thái độ lẩn tránh. Truyền thông xứ tỷ dân cho biết với khối tài sản kếch xù tích lũy được trong thời gian làm nghệ thuật, Lý Dịch Phong có 1 cuộc sống sung túc sau khi "nghỉ hưu sớm". Anh hiện đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập.