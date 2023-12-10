Thành Nghị bất ngờ bị tố 'giả nai', vờ hiền lành khiến CĐM liên tưởng tới Lý Dịch Phong: Liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp?

Từ trước đến nay, Thành Nghị luôn gắn với hình ảnh hiền lành, tính cách có phần "vô tri". Mỗi lần xuất hiện trước công chúng của anh là một lần "tấu hài". Trong những lần đi sự kiện gần đây, nam diễn viên hết không tìm thấy bàn tiệc của mình dù các đồng nghiệp vẫy rất nhiệt tình, lần thì đưa tay mời nhân viên hướng dẫn thảm đỏ đi trước,... Những hình ảnh được cư dân mạng lan truyền trên MXH khiến netizen "cười ngất" vì những hành động "ngớ ngẩn" của sao nam Liên Hoa Lâu.

Tuy nhiên, cách ứng xử của nam diễn viên lại bị một số dân mạng cho rằng, anh đang cố tình xây dựng hình ảnh như vậy để hút fan. Một số khán giả chỉ ra, trước đây, không ít các nam nghệ sĩ cũng nổi tiếng là đứng đắn, có phần khờ khạo nhưng lại có đời sống tình cảm phức tạp như Lý Dịch Phong , Trần Phi Vũ.

Về phía người hâm mộ của nam diễn viên, họ lại cho rằng, đó là tính cách thật của anh từ khi mới vào nghề. Những lời đánh giá của netizen là phiến diện, không có căn cứ.

Sau Trầm Vụn Hương Phai, năm nay, Thành Nghị trở lại đầy mạnh mẽ với Liên Hoa Lâu. Tuy không được đặt nhiều kỳ vọng nhưng bộ cổ trang này lại lập kỷ lục rating và số điểm douban cao ngất. Tiếp đà thành công, nam diễn viên sắp tới sẽ góp mặt ở hai dự án phim lớn khác, đó là Anh Hùng Chí và phần 3 của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Ở dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thành Nghị sẽ vào vai nam chính Vương Quyền Phú Quý. Đây là con trai của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Hoằng Nghiệp (Trương Vân Long), hai nhân vật xuất hiện trong phần 2 mang tên Trúc Nghiệp.

Đóng cặp với nam diễn viên sinh năm 1990 là Lý Nhất Đồng. Cô là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ, từng có kinh nghiệm đóng chính trong không ít dự án phim nhưng chưa thể bật lên thành sao hạng A. Mỹ nhân sinh năm 1990 còn bị gọi là "bình cứu hỏa" của Cbiz do đóng phim nào là phim đó có khả năng "mất nhiệt", thậm chí mang vận xui đến cho bạn diễn nam.