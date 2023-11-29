Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý

Sao quốc tế 29/11/2023 10:47

Trong một vài khoảnh khắc trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 vừa qua, khán giả thích thú mối quan hệ của Thành Nghị và 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, còn từng làm việc chung trong bộ phim Nữ Nhân Của Hoàng Đế.

Những hình ảnh trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 diễn ra vào ngày 25/11 tại Macau vừa qua, cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra Thành Nghị và Trần Hiểu trò chuyện vô cùng hăng say suốt từ đầu buổi tới cuối buổi lễ, có thể thấy mối quan hệ giữa họ rất thân thiết.

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý - Ảnh 1
Thành Nghị và Trần Hiểu trò chuyện vô cùng hăng say trong Đêm hội Gào Thét IQIYI 2023 vừa qua. 

Rất nhanh sau đó, netizen đã phát hiện Thành Nghị và Trần Hiểu đã từng đóng chung phim với nhau cách đây 10 năm. Trong bộ cổ trang Nữ Nhân Của Hoàng Đế, lên sóng hồi 2012, Trần Hiểu đảm nhận vai nam chính La Phong (Tần Tử Anh), còn Thành Nghị hóa thân thành thư đồng của vị công tử này, một vai diễn phụ của phụ, cực kỳ mờ nhạt. Vì lúc đó “tình cũ” Triệu Lệ Dĩnh đã là ngôi sao có tên tuổi, còn Thành Nghị chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, ít ai chú ý tới.

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý - Ảnh 2
Thành Nghị và Trần Hiểu trong phim  Nữ Nhân Của Hoàng Đế, lên sóng hồi 2012. 
Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý - Ảnh 3
Thành Nghị hóa thân thành thư đồng của công tử do Trần Hiểu thủ vai. 

Trong số những khoảnh khắc cả hai cùng chung khung hình, nhan sắc Trần Hiểu ngày xưa đó vẫn đẹp trai và đặc biệt nổi bật, ngũ quan cân đối, ấn tượng, so với Trần Hiểu của "bây giờ" rõ ràng chẳng khác là bao.

Thành Nghị thực chất chỉ kém Trần Hiểu 3 tuổi, nhưng ông xã Trần Nghiên Hy vào nghề và nổi tiếng sớm hơn. Một năm sau khi tham gia Nữ Nhân Của Hoàng Đế, Trần Hiểu góp mặt trong Lục Trinh Truyền Kỳ, đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh và bộ phim ngay lập tức trở thành hit lớn, đưa anh lên hàng minh tinh đắt giá Cbiz, hầu hết các vai diễn của Trần Hiểu đều được đón nhận nồng nhiệt. Năm 2022, bộ phim Mộng Hoa Lục của anh hợp tác với Lưu Diệc Phi cũng gây bão màn ảnh nhỏ suốt một thời gian dài.

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý - Ảnh 4
Trần Hiểu góp mặt trong Lục Trinh Truyền Kỳ, đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh và dính nghi an "phim giả tình thật" nhưng sau đó anh đã lấy Trần Nghiên Hy sau khi cả 2 hợp tác trong “Thần Điêu Đại Hiệp 2014”.

Sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị so với Trần Hiểu có phần gập ghềnh và khó khăn hơn. Thành Nghị được tính vào nghề từ năm 2011 với bộ phim “Đường cung mỹ nhân thiên hạ”, nhưng không ghi được dấu ấn, vì nhân vật của Thành Nghị trong phim - Phùng Tiểu Bảo chỉ là một vai nhỏ. Tuy nhiên, thực chất, bộ phim đầu tiên Thành Nghị đến với nghề là “Giao thừa” (2009), nhưng mãi đến năm 2012 bộ phim này mới được công chiếu nên đối với khán giả “Đường cung mỹ nhân thiên hạ” mới là bộ phim đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý - Ảnh 5
Thành Nghị góp mặt trong Thanh Vân Chí cùng Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử. 

Đến “Thanh Vân Chí”, Thành Nghi được biết đến nhiều hơn nhưng không thể vụt lên thành sao, vì trong phim này, có quá nhiều ngôi sao sáng như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử…, và Thành Nghị cũng không đảm nhận vai nam chính nên khó có thể bật lên được.

Trước khi nổi tiếng với danh xưng ‘Nam thần cổ trang’ Thành Nghị từng làm nền cho 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, nhan sắc 10 năm trước gây chú ý - Ảnh 6
Thành Nghị trong Trầm vụn hương phai (2022) với Dương Tử. 

Mãi cho đến “Lưu Ly mỹ nhân sát” (2020) tên tuổi Thành Nghị mới có thể tỏa sáng, ghi tên vào hàng sao của làng giải trí Hoa ngữ. Và với “Trầm vụn hương phai” (2022), tên tuổi của Thành Nghị tiếp tục được khẳng định khi bộ phim này cùng với “Tinh Hà Xán Lạn” của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ là 3 bộ phim “làm mưa làm gió” trong mùa hè này.

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