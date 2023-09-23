Lên sóng cùng Tiêu Chiến lẫn Thành Nghị, 'Tây Xuất Ngọc Môn' của Nghê Ni vẫn lập được thành tích

Cụ thể, phim chính thức phá 27.000 nhiệt sau 51 tiếng phát sóng. Ngoài ra, tác phẩm này cũng đạt một số thành tích khác gây chú ý như No.3 chỉ số Datawin, No.4 Vân Hợp.

"Tây Xuất Ngọc Môn" do Nghê Ni đóng chính ban đầu không có ưu thế về mặt truyền thông, hiệu ứng khán giả. Bởi phim chịu áp lực trước sự trở lại của Tiêu Chiến, Thành Nghị... Tuy nhiên, bộ phim này vẫn kịp mang về những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, một yếu tố để đo sự thành thành công của phim chính ở việc thu hút sự hợp tác của các nhãn hàng. Theo đó, chỉ những tập đầu, phim thu hút 10 nhãn hàng có tiếng, 30 quảng cáo, tổng 291 giây. Đây là một thành tích khá tốt với một dự án không quá rầm rộ trước khi lên sóng.

Về nội dung, phim có cốt truyện khá thú vị, dù không phải mô tuýp quá mới mẻ nhưng "Tây Xuất Ngọc Môn" của Nghê Ni so với những tác phẩm gần đây vẫn có những điểm mới mẻ trong cách xây dựng nhân vật cũng như xử lí các tình huống khéo léo.

Trong những tập đã được lên sóng, nhiều khán giả cho rằng một yếu tố quan trọng khiến phim có nhiều điểm cộng chính là diễn xuất tốt của Nghê Ni và Bạch Vũ. Đặc biệt, nhân vật Xương Đông của Bạch Vũ gây chú ý bởi chiều sâu nhân vật và diễn xuất chắc tay của Bạch Vũ. Tuy nhiên, vì là một dự án không có quá nhiều kinh phí đầu tư nên "Tây Xuất Ngọc Môn" của Nghê Ni vẫn mắc một số điểm trừ về kĩ xảo, đầu tư trang phục.

Bộ phim "Tây Xuất Ngọc Môn" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, với sự tham gia của Nghê Ni vai Diệp Lưu Tây, Bạch Vũ vai Xương Đông, Kim Hãn vai Giang Trảm, Mạnh Tử Nghĩa vai Long Chi, Lý Quân Nhuệ vai Cao Thâm… Phim còn thu hút được sự chú ý với dàn nữ phụ xinh từng nổi tiếng với việc “diễm áp” các nữ chính khác như Lư Dục Hiểu, Trần Đô Linh, Mạnh Tử Nghĩa.

Nội dung phim kể về câu chuyện của mỹ nữ bán dưa Diệp Lưu Tây và thợ rối bóng Tiểu Phạm, một người đi tìm lời giải về thân thế, một người đi tìm thi thể bạn gái, hai người hợp tác vào sâu trong sa mạc. Ở nơi không người, những hiện tượng kì lạ liên tục xuất hiện, hướng bọn họ đến tàn tích phong hóa đã lâu Ngọc Môn Quan. Hai người chiến đấu với Vũ Lâm Vệ, Phương Sĩ, Mắt Bọ Cạp, giữa vô vàn sự kiện dần tìm ra chân tướng và cũng nhận ra tình yêu đích thực qua nhiều lần thử thách sinh tử. Sự thật tưởng chừng đã gần kề, nhưng họ lại vướng vào một âm mưu lớn hơn.