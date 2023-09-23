Lên sóng cùng Tiêu Chiến lẫn Thành Nghị, 'Tây Xuất Ngọc Môn' của Nghê Ni vẫn lập được thành tích

Sao quốc tế 23/09/2023 17:30

Dù lên sóng vào thời điểm phim của Thành Nghị đang chiếm sự chú ý, nhưng "Tây Xuất Ngọc Môn" của Nghê Ni và Bạch Vũ vẫn lập nhiều thành tích đáng nể.

"Tây Xuất Ngọc Môn" do Nghê Ni đóng chính ban đầu không có ưu thế về mặt truyền thông, hiệu ứng khán giả. Bởi phim chịu áp lực trước sự trở lại của Tiêu Chiến, Thành Nghị... Tuy nhiên, bộ phim này vẫn kịp mang về những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Cụ thể, phim chính thức phá 27.000 nhiệt sau 51 tiếng phát sóng. Ngoài ra, tác phẩm này cũng đạt một số thành tích khác gây chú ý như No.3 chỉ số Datawin, No.4 Vân Hợp.

Đặc biệt, một yếu tố để đo sự thành thành công của phim chính ở việc thu hút sự hợp tác của các nhãn hàng. Theo đó, chỉ những tập đầu, phim thu hút 10 nhãn hàng có tiếng, 30 quảng cáo, tổng 291 giây. Đây là một thành tích khá tốt với một dự án không quá rầm rộ trước khi lên sóng.

Lên sóng cùng Tiêu Chiến lẫn Thành Nghị, 'Tây Xuất Ngọc Môn' của Nghê Ni vẫn lập được thành tích - Ảnh 1

Về nội dung, phim có cốt truyện khá thú vị, dù không phải mô tuýp quá mới mẻ nhưng "Tây Xuất Ngọc Môn" của Nghê Ni so với những tác phẩm gần đây vẫn có những điểm mới mẻ trong cách xây dựng nhân vật cũng như xử lí các tình huống khéo léo.

Trong những tập đã được lên sóng, nhiều khán giả cho rằng một yếu tố quan trọng khiến phim có nhiều điểm cộng chính là diễn xuất tốt của Nghê Ni và Bạch Vũ. Đặc biệt, nhân vật Xương Đông của Bạch Vũ gây chú ý bởi chiều sâu nhân vật và diễn xuất chắc tay của Bạch Vũ. Tuy nhiên, vì là một dự án không có quá nhiều kinh phí đầu tư nên "Tây Xuất Ngọc Môn" của Nghê Ni vẫn mắc một số điểm trừ về kĩ xảo, đầu tư trang phục.

Lên sóng cùng Tiêu Chiến lẫn Thành Nghị, 'Tây Xuất Ngọc Môn' của Nghê Ni vẫn lập được thành tích - Ảnh 2

Bộ phim "Tây Xuất Ngọc Môn" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, với sự tham gia của Nghê Ni vai Diệp Lưu Tây, Bạch Vũ vai Xương Đông, Kim Hãn vai Giang Trảm, Mạnh Tử Nghĩa vai Long Chi, Lý Quân Nhuệ vai Cao Thâm… Phim còn thu hút được sự chú ý với dàn nữ phụ xinh từng nổi tiếng với việc “diễm áp” các nữ chính khác như Lư Dục Hiểu, Trần Đô Linh, Mạnh Tử Nghĩa.

Nội dung phim kể về câu chuyện của mỹ nữ bán dưa Diệp Lưu Tây và thợ rối bóng Tiểu Phạm, một người đi tìm lời giải về thân thế, một người đi tìm thi thể bạn gái, hai người hợp tác vào sâu trong sa mạc. Ở nơi không người, những hiện tượng kì lạ liên tục xuất hiện, hướng bọn họ đến tàn tích phong hóa đã lâu Ngọc Môn Quan. Hai người chiến đấu với Vũ Lâm Vệ, Phương Sĩ, Mắt Bọ Cạp, giữa vô vàn sự kiện dần tìm ra chân tướng và cũng nhận ra tình yêu đích thực qua nhiều lần thử thách sinh tử. Sự thật tưởng chừng đã gần kề, nhưng họ lại vướng vào một âm mưu lớn hơn.

Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực?

Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực?

Nghê Ni đang là diễn viên gây chú ý bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua với bộ phim Tây Xuất Ngọc Môn đóng cùng Bạch Vũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghê Ni sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực?

Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực?

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 22 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 22 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau