Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Sao quốc tế 11/09/2023 09:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni và Bạch Vũ đóng chính đã có màn bứt phá khi lên sóng.

Vừa qua, dự án Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni và Bạch Vũ đóng chính đã chính thức lên sóng. Đây là dự án được quan tâm từ những năm 2020-2021 khi có thông tin sẽ được chuyển thể và chính thức khai máy với sự đầu tư khủng vào năm 2022.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tây Xuất Ngọc Môn đã có màn bứt phá nhiệt khi lên sóng. Theo đó dự án đã phá 27.000 điểm nhiệt trên Tencent sau 51 tiếng lên sóng. Có thể thấy, sự quan tâm của bộ phim do Nghê Ni và Bạch Vũ vô cùng lớn.

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng - Ảnh 1

Được biết, Tây Xuất Ngọc Môn được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Lấy bối cảnh chủ yếu là sa mạc, những thành trì cổ, nội dung huyền bí ma mị nhưng đồng thời cũng rất lãng mạn, cảm xúc.

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng - Ảnh 2

Nhân vật nữ chính Diệp Lưu Tây (Nghê Ni), bị mất trí nhớ. Còn nhân vật nam chính là Xương Đông (Bạch Vũ), anh có người vợ bị chết mất xác trong một trận bão cát. Diệp Lưu Tây và Xương Đông bất đắc dĩ chọn đồng hành cùng nhau, đi vào sa mạc, một người tìm kiếm trí nhớ, một người tìm kiếm người thân. Trên hành trình đó, họ đã khám phá ra bí ẩn về Ngọc Môn Quan trong truyền thuyết. Những trận bão cát trong sa mạc ẩn chứa quỷ dị, mang màu sắc huyền bí, hé mở những bí mật khiến người ta khó lòng tin nổi.

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng - Ảnh 3

Theo các fan nguyên tác, thế giới mà Vĩ Ngư xây dựng trong Tây Xuất Ngọc Môn rất cuốn hút. Không chỉ có một cốt truyện cuốn hút, Tây Xuất Ngọc Môn còn đề cập đến chủ đề rằng liệu yêu ma quỷ quái có đáng sợ bằng lòng người hay không khiến người xem phải suy ngẫm.

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng - Ảnh 4Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng - Ảnh 5

Nữ chính Nghê Ni được đánh giá là hoàn hảo với vai Diệp Lưu Tây mạnh mẽ, thẳng thắn, thiện chiến, dám yêu dám hận mà nguyên tác đã miêu tả. Nam chính Bạch Vũ có diễn xuất từ lâu đã không còn là điều phải nghi ngờ. Thậm chí, theo thời gian, diễn xuất của Bạch Vũ càng “chín”, càng thăng hoa, anh có thể thể hiện nhiều dạng vai với các nét tính cách và khí chất khác biệt.

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