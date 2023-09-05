Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thiên Hà Nóng Bỏng đang có kế hoạch khởi quay vào tháng 9 tới với thời lượng 32 tập. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Lý Hiện và Nghê Ni đóng chính.

Thiên Hà Nóng Bỏng có nội dung kể về cặp đôi Thường Lộ và Thái San San tuy yêu nhau nhưng họ giống như những con người đến từ hai thế giới khác nhau. Nam chính Thường Lộ yêu thích thể thao, âm nhạc và cà phê. Bố mẹ anh thường đáp ứng những yêu cầu của anh nên anh không gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Trong khi đó, gia cảnh của nữ chính San San không tốt, cả nhà đều trông cậy vào cô.

Sau khi San San chia tay Thường Lộ, cô dần nhận ra cuộc sống của một “cỗ máy chỉ biết làm việc” không phải là điều cô mong muốn. Đồng thời, Thường Lộ dần nhận ra rằng cuộc sống không chỉ có thơ ca và phong cảnh mà còn là những khó khăn, nỗ lực làm việc phấn đấu ngày qua ngày. Họ đều nhìn thấy những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và cũng dần thực sự trưởng thành. Khi gặp lại nhau, họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nghê Ni được biết đến là một trong những "Mưu Nữ Lang" của làng giải trí Hoa ngữ khi cô được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng và giúp trở nên nổi tiếng. Sau khi bom tấn Kim Lăng Thập Tam Hoa ra mắt, Nghê Ni chính thức trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ và gia nhập hàng ngũ Tứ tiểu hoa đán của điện ảnh.

Lý Hiện là một trong những sao nam trẻ được đánh giá cao về thực lực. Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Lý Hiện mới vụt sáng nhờ vai nam chính trong Cá Mực Hầm Mật vào năm 2019. Những tưởng thành công của Cá Mực Hầm Mật sẽ giúp Lý Hiện có bước tiến vững chắc trong nghề thì các phim sau này của anh đều bị chê bai thậm tệ.

Đầu năm 2023, tên tuổi Lý Hiện mới vực dậy nhờ bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Có thể nói, sau nhiều năm vất vả theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Lý Hiện cuối cùng cũng vực dậy bởi một vai diễn phù hợp.

Nhiều khán hy vọng thông tin Lý Hiện và Nghê Ni đóng chính dự án Thiên Hà Nóng Bỏng trở thành sự thật. Đây sẽ là một cơ hội lớn giúp cho Lý Hiện chuyển mình trong sự nghiệp, nâng cao diễn xuất khi kết hợp cùng một tiểu hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.