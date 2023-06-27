Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do?

Sao quốc tế 27/06/2023 11:05

Những ngày qua, Thái Từ Khôn đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng vì bê bối ép một cô gái phá thai. Giữa lúc sự việc còn đang bàn tán rầm rộ thì mới đây, một blogger đã đào lại một bức ảnh đáng suy ngẫm khi những nhân vật dính drama chấn động từng chung khung hình với nhau trong một sự kiện.

Những ngày qua, Thái Từ Khôn đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng vì bê bối ép một cô gái phá thai. Giữa lúc sự việc còn đang bàn tán rầm rộ thì mới đây, một blogger đã đào lại một bức ảnh đáng suy ngẫm khi những nhân vật dính scandal từng chung khung hình với nhau trong một sự kiện.

Theo đó, dàn sao trên ảnh bao gồm: Trần Phi Vũ, Lý Hiện, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Lưu Hạo Nhiên, Thái Từ Khôn. Được biết, ngoại trừ Lý Hiện mặc vest trắng, tóc húi cua thì các sao nam còn lại đều mặc vest đen và đều dính từ drama nhẹ đến nặng.

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 1

Trần Phi Vũ từng dính vào lùm xùm tình ái với fan hâm mộ. Theo đó, vào đầu năm nay, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm. Sau đó, nam diễn viên thừa nhận từng có mối quan hệ yêu đương với Diệc Lâm trong thời gian cả hai đều độc thân. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và cô gái đã kết hôn vào một năm sau đó. Dù không vi phạm chuẩn mực đạo đức song Trần Phi Vũ vẫn mất kha khá fan vì bê bối. Hình tượng bạch mã hoàng tử mà anh dày công gây dựng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal nhạy cảm này.

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 2

Đặng Luân vướng vào bê bối trốn thuế vào đầu năm 2021. Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân đã bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh. Mặc dù đã đóng thuế đầy đủ nhưng con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đặng Luân có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Sau khi rút khỏi showbiz, anh đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra.

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 3

Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố bắt giữ vì cáo buộc mua dâm nhiều lần vào giữa năm 2022. Vụ việc khiến nam ngôi sao đánh mất sự nghiệp đỉnh cao. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh bị ít nhất 13 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Mọi tài khoản mạng xã hội và các dự án anh đang tham gia bị xóa/hủy bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, các danh hiệu, giải thưởng diễn viên từng đạt được trong sự nghiệp cũng bị xóa bỏ vì lý do "vượt giới hạn đạo đức, pháp luật".

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 4

Lưu Hạo Nhiên vướng tin đồn tình cảm với ‘đàn chị’ Châu Đông Vũ. Nghi vấn mối quan hệ tình cảm giữa Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã râm ran từ lâu khi họ bị fan phát hiện dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên, công ty quản lý của 2 nghệ sĩ đều không đưa ra phản hồi.

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 5

Đáng chú ý nhất là drama mới đây của Thái Từ Khôn. Theo đó, sao nam bị tố qua lại với một cô gái họ C vào năm 2021. Sau khi phát hiện mang thai, cô gái liên lạc với Thái Từ Khôn và nam ca sĩ đã yêu cầu cô phá thai và cô C đến bệnh viên 1 mình để phá thai. Mẹ của Thái Từ Khôn sau khi biết chuyện đã nảy sinh nghi ngờ cô C mang thai giả, muốn "gài bẫy" con trai mình. Bà vừa liên hệ đòi bồi thường, vừa thuê thám tử tư theo dõi, lén lắp camera trước nhà cô C. Được biết camera có ghi lại cảnh cô C và 1 người đàn ông khác cùng về nhà lúc 3h sáng. Nhưng sau đó thám tử đã điều tra ra người đó chỉ là bạn thân của C. Những điều mẹ con Thái Từ Khôn làm đã gây ra tổn thương rất lớn cho cô C.

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 6

Bên cạnh đó, nhiều khán giả trêu đùa Lý Hiện phải thầm cảm ơn stylist ngày hôm đó vì đã cho anh chàng tạo hình khác biệt với dàn sao nam còn lại nên hiện tại mới an toàn và tạm thoát khỏi ‘lời nguyền’ dính scandal ầm ĩ.

Rộ ảnh chung khung hình của Thái Từ Khôn và dàn sao nam dính 'lời nguyền' drama chấn động, Lý Hiện may mắn thoát nạn vì một lý do? - Ảnh 7

Hiện tại, bức ảnh trên đang được cộng đồng mạng chuyền tay nhau chia sẻ rầm rộ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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Từ khóa:   Thái Từ Khôn Lý Dịch Phong Trần Phi Vũ Lý Hiện sao hoa ngữ

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