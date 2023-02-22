Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh

Sao quốc tế 22/02/2023 13:55

Hình ảnh mới nhất của Thái Từ Khôn khi xuất hiện với mái tóc hồng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Thái Từ Khôn là một trong những nam thần tượng tài sắc vẹn toàn của xứ Trung. Sở hữu cá tính âm nhạc riêng biệt cùng gương mặt điển trai, mỹ nam sinh năm 1998 đã thu hút một lượng fan đông đảo cho riêng mình.

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 1

Mới đây, khi được mời đến Milan (Italia) để tham dự show thời trang, Thái Từ Khôn đã nhanh chóng làm "điên đảo" cộng đồng mạng với tạo hình mới cực thu hút. Cụ thể, nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ lịch lãm, điển trai, khoe vẻ đẹp cực đỉnh khi để kiểu tóc màu hồng.

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 2

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 3

Làn da của Thái Từ Khôn vốn đã trắng sáng nên khi diện màu tóc này, làn da càng nổi bật. Ở những khoảnh khắc chụp cận, có thể thấy sống mũi cao thẳng tắp, xương quai hàm cũng vô cùng tuấn mỹ, tất cả đều hoàn hảo cho đến khi cộng thêm mái tóc màu hồng lại càng nâng cấp nhan sắc cho anh chàng.

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 4

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 5

Với tạo hình mới mẻ, cực bắt mắt này, ai cũng phải đồng ý rằng trông Thái Từ Khôn có vẻ đẹp pha trộn giữa tổng tài bá đạo và hoàng tử trong chuyện cổ tích làm chị em mê mệt.

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 6

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 7

Đây không phải là lần đầu tiên Thái Từ Khôn nhuộm tóc màu sáng, nhưng mỗi khi nam ca sĩ thay đổi màu tóc đều khiến dân tình chú ý, thậm chí, mái tóc vàng trước đây của nam ca sĩ còn "leo lên hotsearch" nhiều ngày vì nhận được quá nhiều sự quan tâm. Dù vướng phải nghi án phẫu thuật thẩm mỹ do công ty quản lý cũ tung ra nhưng Thái Từ Khôn vẫn nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của fan.

Thái Từ Khôn 'gây sốt' với diện mạo lãng tử, mái tóc hồng được dân tình ví như hoàng tử bước ra từ truyện tranh - Ảnh 8

Tới thời điểm hiện tại, Thái Từ Khôn đã trở thành một trong những nam ca sĩ được đánh giá cao trong các chương trình giải trí lớn. Điều này chứng minh rằng, việc định hướng phong cách thời trang, hướng tới hình tượng quý ông lịch lãm rất phù hợp với Thái Từ Khôn. Netizen mong rằng, trong thời gian tới, Thái Từ Khôn sẽ vẫn giữ vững phong độ, tiếp tục chinh phục khán giả với chương trình Keep Running man và cho ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Thái Từ Khôn bị công ty cũ tung bằng chứng chi tận 3 tỷ để trùng tu nhan sắc

Thái Từ Khôn bị công ty cũ tung bằng chứng chi tận 3 tỷ để trùng tu nhan sắc

Để tút tát ngoại hình cho Thái Từ Khôn, công ty cũ đã đầu tư 150 triệu won (khoảng 2,7 tỷ đồng) vào việc phẫu thuật thẩm mỹ.

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