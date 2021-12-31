Thái Từ Khôn, Angelababy, Hoàng Tử Thao sẽ tham dự đêm tiệc cuối năm đài Chiết Giang 2021?

Đêm tiệc cuối năm của đài Chiết Giang năm nay sẽ hội tụ dàn sao đình đám Cbiz khiến các fan đứng ngồi không yên. Dưới đây là danh sách những nghệ sĩ sẽ tham gia đêm tiệc cuối năm của đài truyền hình Chiết Giang.

Cứ đến cuối năm, đài truyền hình vô cùng bận rộn vì chuẩn bị tổ chức nhiều chương trình như tổng kết năm hay Gala giao thừa mừng năm mới. Cuộc chiến giữa các nhà đài luôn gay cấn khi cạnh tranh nhau mời những nghệ sỹ có tên tuổi, hot nhất tham gia để kéo rating.

Dù diễn xuất thường xuyên gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, Angelababy là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ với vẻ ngoài luôn tỏa sáng, rực rỡ.

Thái Từ Khôn là cái tên đang được săn đón cho những chương trình thực tế cũng như các show âm nhạc . Nhờ sự thành công lớn với hit LOVER – Tình Nhân trong Thanh Xuân Có Bạn 2. Thời gian dạo gần đây, Thái Từ Khôn luôn được công chúng săn đón rất nhiều bởi visual cực đỉnh cùng sức cuốn hút trên sân khấu.

Hoàng Tử Thao được biết đến với vai trò ca sĩ, Rapper, diễn viên. Kể từ khi rời nhóm EXO, sự nghiệp của anh dường như khởi sắc hơn. Những sản phẩm âm nhạc của Hoàng Tử Thao được công chúng đánh giá cao bởi mang màu sắc riêng biệt.

Bạch Lộc là nữ diễn viên hội tụ đủ cả tài lẫn sắc. Cô nàng để lại ấn tượng mạnh với khán giả qua các vai diễn trong phim Chiêu Diêu, Học viện quân sự liệt hỏa, Châu Sinh Như Cố... Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, nhan sắc của Bạch Lộc dạo gần đây cũng thăng hạng. Nếu trước đây, Bạch Lộc được đánh giá là có vẻ ngoài bình thường, xinh xắn nhưng dừng ở mức hot girl thôi thì giờ đây, nhiều người dành lời khen có cánh cho nữ diễn viên.

Đặng Tử Kỳ được gọi là GME (là viết tắt của Get Everybody Moving) được mệnh danh là Taylor Swift Năm 2014, tên tuổi của Đặng Tử Kỳ được vụt sáng khi tham gia chương trình ‘Tôi là ca sĩ’. Bên cạnh đó, Đặng Tử Kỳ còn được biết đến với khả năng sáng tác và hát mạnh mẽ cùng với lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.

Tống Dật nổi bật với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và vóc dáng thon thả. Tại các sự kiện, cô dễ dàng tỏa sáng giữa đám đông nhờ làn da trắng trẻo, phong thái đoan trang cuốn hút.

Kim Thần gia nhập làng giải trí từ năm 2011 và từng tham gia các dự án truyền hình như: “Sở Hán tranh hùng“, “Đồng Bách anh hùng“, “Quỷ bính xa“… Xuất phát điểm là một người mẫu, Kim Thần được giới giải trí Hoa ngữ đánh giá cao về sắc vóc. Nhan sắc của người đẹp 9X ngày càng thăng hạng.

Quan Hiểu Đồng là một trong tứ tiểu Hoa đán sinh sau 1995. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng, thời gian qua mỹ nhân họ Quan phủ sóng dày đặc khắp tất cả các diễn đàn. Sự nghiệp đi lên, nghiễm nhiên Quan Hiểu Đồng có cơ hội chặt chém các thảm đỏ lớn nhỏ. Ngoài biệt danh "cách cách Bắc Kinh", Quan Hiểu Đồng còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz".

Đêm tiệc đài Chiết Giang còn có sự tham gia của:

Trương Bích Thần

Từ Nghệ Dương

Ngụy Đại Huân

Chung Sở Hi

Trương Gia Nhĩ