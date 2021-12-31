Hot: Rò rỉ danh sách 30 ngôi sao Hoa ngữ sắp bị 'thanh trừng', Dương Mịch, Tống Thiến, Tôn Lệ đều bị 'dính đạn'

Danh sách này gồm 30 cái tên đình đám của làng giải trí hoa ngữ chuẩn bị "lên thớt" trong cuộc thanh trừng sắp tới khiến cho công chúng không khỏi hoang mang.
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Đêm ngày 29/12 vừa qua, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã được phen "rung lắc" khi một tài khoản khá nổi tiếng bỗng dưng liệt kê một danh sách gồm 30 cái tên đều là các diễn viên vô cùng nổi tiếng. Điều đáng chú ý ở đây chính là theo blogger này, những nghệ sĩ được nêu tên đều sẽ dính vào một cuộc "thanh trừng" với quy mô lớn chưa từng thấy trong thời gian sắp tới.
Danh sách này chính là danh sách các thành viên vừa được công bố của Ủy ban Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, đứng đầu là nam diễn viên Trần Bảo Quốc (ngôi sao Điệp Vụ Tam Giác Vàng), sau đó là danh sách những cái tên trù bị như Vương Khải, Lưu Đào,... dự bị chức phó hội trưởng, Dương Mịch, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Hiên, Lôi Giai m,... dự bị vào ban chấp ủy, cuối cùng là Tống Thiến, Bạch Lộc, Trương Tân Thành, Trương Nhất Sơn, Trương Nhược Quân, La Tấn, Nhiếp Viễn, Cao Vỹ Quang,... trong danh sách chờ được bầu làm ủy viên.
Được biết, danh sách này chưa dừng lại ở đó vì Ủy ban Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc còn có rất nhiều thành viên là ngôi sao nổi tiếng là Đồng Lệ Á, Đặng Siêu, Tôn Lệ,... Rất có thể, cuộc thanh trừng này chính là xuất phát từ nội bộ của chính tổ chức này vì mục đích "đấu đá" và loại trừ nhau. Tuy vậy, danh sách này cũng chỉ mới dừng lại ở mức "tin đồn" và vẫn chưa được xác minh.
Cách đây không lâu, Trương Nghệ Hưng và Đồng Lệ Á cũng đã vô tình dính vào những lùm xùm không hay với quy mô khá lớn. Tuy nhiên, cả hai đã kịp thời đính chính thông tin này và đưa các cá nhân lan truyền thông tin giả mạo ra tòa.