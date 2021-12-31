Hot: Rò rỉ danh sách 30 ngôi sao Hoa ngữ sắp bị 'thanh trừng', Dương Mịch, Tống Thiến, Tôn Lệ đều bị 'dính đạn'

Đêm ngày 29/12 vừa qua, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã được phen "rung lắc" khi một tài khoản khá nổi tiếng bỗng dưng liệt kê một danh sách gồm 30 cái tên đều là các diễn viên vô cùng nổi tiếng. Điều đáng chú ý ở đây chính là theo blogger này, những nghệ sĩ được nêu tên đều sẽ dính vào một cuộc "thanh trừng" với quy mô lớn chưa từng thấy trong thời gian sắp tới.

Danh sách hàng loạt diễn viên được gọi tên trong Hiệp hội Truyền hình có nguy cơ bị 'lật xe' - Ảnh: Internet

Danh sách này chính là danh sách các thành viên vừa được công bố của Ủy ban Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, đứng đầu là nam diễn viên Trần Bảo Quốc (ngôi sao Điệp Vụ Tam Giác Vàng), sau đó là danh sách những cái tên trù bị như Vương Khải, Lưu Đào,... dự bị chức phó hội trưởng, Dương Mịch, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Hiên, Lôi Giai m,... dự bị vào ban chấp ủy, cuối cùng là Tống Thiến, Bạch Lộc, Trương Tân Thành, Trương Nhất Sơn, Trương Nhược Quân, La Tấn, Nhiếp Viễn, Cao Vỹ Quang,... trong danh sách chờ được bầu làm ủy viên.