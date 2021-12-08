Sau loạt hình ảnh khuôn mặt biến dạng do di chứng của dao kéo, nhan sắc của Dương Mịch từ 7 năm trước bỗng chốc được đào lại khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
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Để tồn tại trong làng giải trí, ngôi sao nào cũng phải giữ vững phong độ, tuy vậy, cũng có nhiều người đôi khi lại xuất hiện với nhan sắc lên xuống thất thường, đơn cử là Dương Mịch. Nữ diễn viên đôi khi lộ diện trước công chúng với vẻ ngoài lộng lẫy, kiều diễm, nhưng cũng không ít lần khuôn mặt cô hiện rõ dấu hiệu lão hóa và di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô là một trong những sao nữ luôn giữ được sức nóng cho cái tên của mình.
Một trong những "hot search" trên MXH xứ Trung ngày hôm nay chính là Dương Mịch của 7 năm trước trong một lần dự lễ trao giải Kim Ưng. Nhiều người cho rằng, năm 2014 quả thật là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của người đẹp họ Dương. Ở bất kỳ góc mặt nào, cô đều không để lộ dù một chút khuyết điểm.
Khi loạt ảnh này được đào lại, netizen không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp của Dương Mịch. Ở góc chính diện, nhan sắc của nữ minh tinh đã vô cùng lộng lẫy rồi, ở góc nghiêng, với sóng mũi cao cùng làn da trắng sứ, quả thật nữ diễn viên không hề có đối thủ ở đấu trường sắc đẹp.
Tuy vậy, hồng nhan nào cũng có lúc úa tàn. Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc đó, nhan sắc của Dương Mịch cũng sa sút đi không ít, nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình, nữ minh tinh để lộ những khoảnh khắc kém xinh. Vì trước đây, nữ diễn viên từng dính nghi án dao kéo nên có nhiều người cho rằng, đây là di chứng do "Bạch Thiển đã phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.
Ảnh: Weibo