Để tồn tại trong làng giải trí, ngôi sao nào cũng phải giữ vững phong độ, tuy vậy, cũng có nhiều người đôi khi lại xuất hiện với nhan sắc lên xuống thất thường, đơn cử là Dương Mịch. Nữ diễn viên đôi khi lộ diện trước công chúng với vẻ ngoài lộng lẫy, kiều diễm, nhưng cũng không ít lần khuôn mặt cô hiện rõ dấu hiệu lão hóa và di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô là một trong những sao nữ luôn giữ được sức nóng cho cái tên của mình.

Dương Mịch đúng chuẩn 'quốc sắc thiên hương' vào lễ trao giải Kim Ưng 2014

Một trong những "hot search" trên MXH xứ Trung ngày hôm nay chính là Dương Mịch của 7 năm trước trong một lần dự lễ trao giải Kim Ưng. Nhiều người cho rằng, năm 2014 quả thật là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của người đẹp họ Dương. Ở bất kỳ góc mặt nào, cô đều không để lộ dù một chút khuyết điểm.