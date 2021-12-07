Phạm Băng Băng bị 'bóc' nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa: Thân hình 'đồ sộ' cùng khuôn mặt già nua thấy rõ

Sao quốc tế 07/12/2021 11:25

Ở tuổi 40, visual của Phạm Băng Băng không còn lung linh như trước nữa, đặc biệt là ở những hình ảnh đời thật được "team qua đường" chụp được.

Sau thời gian dài "mất tích" khỏi showbiz, Phạm Băng Băng thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại trong làng giải trí và tham gia vào vài hoạt động lớn nhỏ. Được đánh giá là một trong những mỹ nhân có nhan sắc hàng đầu C-biz, Phạm Băng Băng luôn lộ diện với vẻ ngoài lung linh, lộng lẫy và vô cùng chịu chi.

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Phạm Băng Băng thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại trong làng giải trí và tham gia vào vài hoạt động lớn nhỏ
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Hình ảnh của Phạm Băng Băng Băng tại một sự kiện được team qua đường chụp lại đã 'bóc trần' nhan sắc thật của người đẹp

Tuy vậy, mới đây một tài khoản MXH đã chia sẻ hình ảnh đời thường của Phạm Băng Băng trong một lần tham gia sự kiện với nhan sắc khác xa trên hình. Khác xa với những tấm ảnh được ê-kíp của cô đăng tải, Phạm Băng Băng kém sắc thấy rõ với thân hình không được thon gọn cùng khuôn mặt tròn trịa lộ rõ nhiều khuyết điểm.

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Với những hình ảnh được studio của Phạm Băng Băng đăng tải, nữ diễn viên vô cùng thần thái và sang chảnh

Trong khi đó, đối với những hình ảnh được studio của Phạm Băng Băng đăng tải, nhờ photoshop mà nữ diễn viên vô cùng thần thái và sang chảnh, xứng với đẳng cấp của một trong những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Có lẽ, ở tuổi 40, Phạm Băng Băng cũng không thể thoát khỏi "lời nguyền" lão hóa.

Ảnh: Internet

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