Giáo sư Sarah Gilbert - mẹ đẻ của vaccine AstraZeneca cho rằng đây chưa phải là lần cuối một loại virus đe dọa đến sự tồn tại của loài người.

Đại dịch do Covid-19 do virus Corona gây ra cho đến nay đã giết chết hơn 5 triệu người trên toàn thế giới và vẫn chưa kết thúc trong khi trận đại dịch tiếp theo có thể còn gây ra nhiều cái chết hơn, mẹ đẻ của vaccine AstraZeneca - Giáo sư Sarah Gilbert cho biết. Khi chứng kiến biến thể Omicron "hoành hành" trên hơn 30 quốc gia, Giáo sư Sarah Gilbert trong một buổi tọa đàm trên kênh BBC đã cảnh báo rằng "trận đại dịch này chưa tha cho nhân loại" và thậm chí, những đại dịch tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Giáo sư Sarah Gilbert cho rằng những đại dịch tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn Covid-19 "Đây sẽ không phải là lần cuối cùng một loại virus đe dọa đến sự tồn tại của loài người. Sự thật là, những đại dịch sau này còn có thể tồi tệ hơn vì dễ lây lan hơn, thậm chí gây ra nhiều cái chết hơn." - Sarah Gilbert nói. Giáo sư Sarah Gilbert cho rằng không nên để một tình huống xấu xảy ra thêm nữa khi mà chúng ta đã phải trải qua nó nhiều lần rồi. Điều này sẽ dẫn đến những thiệt hại to lớn về kinh tế mà cả thế giới phải gánh chịu trong khi đầu tư kinh phí vào việc phòng dịch có thể giảm thiểu hoặc thậm chí ngăn chặn điều đó.

Giáo sư Sarah Gilbert cho rằng đầu tư kinh phí vào việc phòng dịch có thể giảm thiểu hoặc thậm chí ngăn chặn khủng hoảng kinh tế toàn cầu "Nên đầu tư nhiều hơn vào lợi ích nhân loại, đầu tư vào các nghiên cứu, các sáng chế và các tổ chức để phòng thủ trước đại dịch như cách mà chúng ta đã đầu tư vào quân sự, trí tuệ và ngoại giao khi đối đầu với chiến tranh vậy." - Giáo sư Sarah Gilbert khẳng định. Sarah Gilbert nói thêm rằng, các biến thể Omicron có các đột biến đã được biết là làm tăng khả năng lây nhiễm của virus Corona, đồng thời thì các kháng thể được tạo ra trước đó do tiêm chủng hoặc do đã khỏi bệnh có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể này. Nhưng vị giáo sư này cũng cho biết thêm rằng, biến thể Omicron làm giảm khả năng bảo vệ của kháng thể không có nghĩa là các ca bệnh nặng và tử vong sẽ tăng lên. 'Biến thể Omicron làm giảm khả năng bảo vệ của kháng thể không có nghĩa là các ca bệnh nặng và tử vong sẽ tăng lên' "Cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn về biến thể Omicron, chúng ta nên hết sức thận trọng và làm mọi cách để làm chậm sự lây lan của biến thể này." - Giáo sư Sarah Gilbert cho hay. Ảnh: The Guardian

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