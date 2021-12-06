Mẹ đẻ của vaccine AstraZeneca: 'Covid-19 chưa kết thúc và đại dịch tiếp theo có thể làm nhiều người tử vong hơn'

Thế giới 06/12/2021 16:08

Giáo sư Sarah Gilbert - mẹ đẻ của vaccine AstraZeneca cho rằng đây chưa phải là lần cuối một loại virus đe dọa đến sự tồn tại của loài người.

Đại dịch do Covid-19 do virus Corona gây ra cho đến nay đã giết chết hơn 5 triệu người trên toàn thế giới và vẫn chưa kết thúc trong khi trận đại dịch tiếp theo có thể còn gây ra nhiều cái chết hơn, mẹ đẻ của vaccine AstraZeneca - Giáo sư Sarah Gilbert cho biết.

Khi chứng kiến biến thể Omicron "hoành hành" trên hơn 30 quốc gia, Giáo sư Sarah Gilbert trong một buổi tọa đàm trên kênh BBC đã cảnh báo rằng "trận đại dịch này chưa tha cho nhân loại" và thậm chí, những đại dịch tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

covid-19 1
Giáo sư Sarah Gilbert cho rằng những đại dịch tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn Covid-19

"Đây sẽ không phải là lần cuối cùng một loại virus đe dọa đến sự tồn tại của loài người. Sự thật là, những đại dịch sau này còn có thể tồi tệ hơn vì dễ lây lan hơn, thậm chí gây ra nhiều cái chết hơn." - Sarah Gilbert nói.

Giáo sư Sarah Gilbert cho rằng không nên để một tình huống xấu xảy ra thêm nữa khi mà chúng ta đã phải trải qua nó nhiều lần rồi. Điều này sẽ dẫn đến những thiệt hại to lớn về kinh tế mà cả thế giới phải gánh chịu trong khi đầu tư kinh phí vào việc phòng dịch có thể giảm thiểu hoặc thậm chí ngăn chặn điều đó.

covid-19 2
Giáo sư Sarah Gilbert cho rằng đầu tư kinh phí vào việc phòng dịch có thể giảm thiểu hoặc thậm chí ngăn chặn khủng hoảng kinh tế toàn cầu

"Nên đầu tư nhiều hơn vào lợi ích nhân loại, đầu tư vào các nghiên cứu, các sáng chế và các tổ chức để phòng thủ trước đại dịch như cách mà chúng ta đã đầu tư vào quân sự, trí tuệ và ngoại giao khi đối đầu với chiến tranh vậy." - Giáo sư Sarah Gilbert khẳng định.

Sarah Gilbert nói thêm rằng, các biến thể Omicron có các đột biến đã được biết là làm tăng khả năng lây nhiễm của virus Corona, đồng thời thì các kháng thể được tạo ra trước đó do tiêm chủng hoặc do đã khỏi bệnh có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của biến thể này. Nhưng vị giáo sư này cũng cho biết thêm rằng, biến thể Omicron làm giảm khả năng bảo vệ của kháng thể không có nghĩa là các ca bệnh nặng và tử vong sẽ tăng lên.

covid-19 3
'Biến thể Omicron làm giảm khả năng bảo vệ của kháng thể không có nghĩa là các ca bệnh nặng và tử vong sẽ tăng lên'

"Cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn về biến thể Omicron, chúng ta nên hết sức thận trọng và làm mọi cách để làm chậm sự lây lan của biến thể này." - Giáo sư Sarah Gilbert cho hay.

Ảnh: The Guardian

Những khách sạn băng giá tuyệt đẹp và kỳ bí nhất thế giới

Những khách sạn băng giá tuyệt đẹp và kỳ bí nhất thế giới

Mặc dù khá khó khăn để di chuyển đến nhưng với những gì bạn trải nghiệm được tại các khách sạn này thì chuyến đi sẽ hoàn toàn đáng tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   biến thể Omicron đại dịch Sarah Gilbert

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích