Những khách sạn băng giá tuyệt đẹp và kỳ bí nhất thế giới

Quả thật, không có gì tuyệt hơn một chuyến du lịch thám hiểm những vùng đất băng giá. Cho dù là di chuyển bằng trực thăng hay xe trượt tuyết thì việc đi đến những nơi này thật sự không dành cho người "yếu tim". Bên cạnh vẻ đẹp kiều diễm của những vùng đất băng giá này, các khách sạn được xây dựng tại nơi đây cũng vô cùng đặc biệt.

Đối với nhiều người, việc du lịch đến một địa điểm xa xôi, độc đáo đã trở thành một loại "gia vị" không thể thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là sau khi đại dịch đã tạm ổn và các lệnh giãn cách đã trở thành dĩ vãng.

Glacier Grawand nằm ở độ cao 10.500 feet (3200 mét) và cũng là khách sạn ở vị trí cao nhất châu Âu. Tọa lạc ở Nam Tyrol của Ý, du khách muốn đến được khách sạn phải di chuyển bằng cáp treo băng qua sông Val Senales. Với những cặp đôi thích mạo hiểm, đây là một điểm đến tuyệt vời khi Glacier Grawand có tới 30 phòng đối với view toàn cảnh băng tuyết cực thơ mộng.

Khách sạn Gornergrat Kulm (Thụy Sĩ)

Gornergrat Kulm là khách sạn cao nhất trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ

Nằm trên sườn núi đá Gornergrat, khách sạn Gornergrat Kulm tọa lạc tại độ cao hơn 3100 mét và là khách sạn cao nhất trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Khách sạn cung cấp 22 phòng ngủ theo phong cách Alphine (leo núi tự túc, người leo núi phải mang theo tất cả vật dụng từ thức ăn đến lều bạt) với view nhìn ra hai ngọn núi Matterhorn hoặc Montblanc vô cùng hùng vĩ.

Khách sạn Sheldon Chalet (Alaska, Mỹ)

Vì vị trí biệt lập, chỉ có thể di chuyển tới nhờ trực thăng, khách sạn Sheldon Chalet được mệnh danh là khách sạn hẻo lánh nhất thế giới

Vì vị trí biệt lập, chỉ có thể di chuyển tới nhờ trực thăng, khách sạn Sheldon Chalet được mệnh danh là khách sạn hẻo lánh nhất thế giới. Tọa lạc trên sườn Don Sheldon Amphitheater và cách đỉnh của Công viên Quốc gia Denali ở Alaska mười dặm, khách sạn này chỉ có tối đa 10 phòng ngủ nhưng nhờ vị trí đắc địa mà du khách có thể ngắm toàn bộ khung cảnh rực rỡ của dãy Alaska từ mọi góc độ.

Khách sạn Belvedere (Thụy Sĩ)

Khách sạn độc đáo Belvedere từng xuất hiện trong phần phim 'Goldfinger' của series bom tấn James Bond

Khách sạn độc đáo và mang tính biểu tượng của Thụy Sĩ này nằm ngay cạnh dòng sông băng Rhône - một trong những con sông lớn của châu u. Vì con đường dẫn đến khách sạn không thể tiếp cận được trong mùa đông nên nơi đây phải tạm đóng cửa 6 tháng mỗi năm.

Được xây dựng vào năm 1882 ở độ cao 8000 feet (2438 mét), khách sạn Belvedere là một địa điểm nơi tiếng thu hút khách du lịch, đặc biệt là những ai đam mê du lịch mạo hiểm. Khách sạn này còn từng xuất hiện trong phần phim "Goldfinger" của series bom tấn James Bond.

Khách sạn Many Glacier (Montana, Mỹ)

Du khách đến khách sạn Many Glacier có thể tham gia vào các chuyến đi trong ngày qua nhiều địa điểm tuyệt đẹp của các dãy núi được tạo bởi các sông băng từ thời tiền sử

Được xây dựng bởi công ty đường sắt Great Northern Railway vào năm 1914, Many Glacier Hotel nằm trên bờ Hồ Swiftcurrent bên trong Công viên Quốc gia Glacier. Được tân trang lại một phần vào năm 2016, khách sạn 5 tầng này có 2 dãy phòng với 7 phòng gia đình và 205 phòng nghỉ nhìn ra bờ hồ. Du khách đến đây có thể tham gia vào các chuyến đi trong ngày qua nhiều địa điểm tuyệt đẹp của các dãy núi được tạo bởi các sông băng từ thời tiền sử.

Khách sạn Arctic (Greenland)

Các 'Igloos' bằng nhôm có các trang thiết bị hiện đại như bất kỳ phòng khách sạn nào khác

Khách sạn tuyệt đẹp này nằm ở rìa của Vịnh băng Ilulissat, gồm có 76 phòng, chín dãy phòng và 5 "Igloos" (lều tuyết) bằng nhôm được xây dựng ngay trên bờ biển, những "Igloos" này kết nối với khách sạn bằng một lối đi bộ lát ván. Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của du khách, thay vì làm bằng băng, "Igloos" được dụng khung nhôm và các trang thiết bị hiện đại như bất kỳ phòng khách sạn nào khác.

Cube Aletsch - Khách sạn Million Stars (Thụy Sĩ)

Cube Aletsch được bao bọc bởi phong cảnh núi non hùng vĩ của Khu bảo tồn Jungfrau-Aletsch - một trong những Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận

Một căn hộ từ container được thiết kế và trang bị đơn giản - Cube Aletsch được bao bọc bởi phong cảnh núi non hùng vĩ của Khu bảo tồn Jungfrau-Aletsch - một trong những Di sản Thế giới đã được UNESCO công nhận. Được biết, Cube Aletsch là một phần của dự án du lịch quốc gia cung cấp các hoạt động ngoài trời và bao gồm 50 phòng ngủ mà khách có thể được tự do lựa chọn.

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