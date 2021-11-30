Virgil Abloh, người đưa thời trang đường phố lên sàn catwalk qua đời ở tuổi 41

Thế giới 30/11/2021 11:33

Giám đốc sáng tạo người da đen đầu tiên của thương hiệu thời trang quốc tế Louis Vuitton - Virgil đã qua đời sau 2 năm chiến đấu vì ung mạch tim ở tuổi 41.

Có thể nói, Virgil Abloh là một nhà thiết kế tài năng khi đã hợp nhất thời trang đường phố và thời trang cao cấp dưới cương vị là giám đốc sáng tạo đầu tiên của Louis Vuitton. Tuy nhiên, sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, anh đã qua đời vào hôm Chủ Nhật ngày 28/11 vừa qua ở tuổi 41.

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Virgil Abloh qua đời vào hôm Chủ Nhật ngày 28/11 vừa qua ở tuổi 41 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Ngoài việc là giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, Virgil Abloh còn là nhà sáng lập của thương hiệu Off-White - hãng thời trang xa xỉ ở Ý tập trung vào phân khúc thời trang đường phố và đồ mặc thường ngày. Anh đã đưa văn hóa ván trượt và DJ ở Chicago lên đỉnh cao của thế giới thời trang và ngành công nghiệp thời trang xa xỉ của Pháp.

Vào năm 2019, Virgil Abloh được chẩn đoán ung thư, chỉ một năm sau khi nhà thiết kế tài năng này được bổ nhiệm là giám đốc thời trang nam giới của Louis Vuitton. Thành tựu này cũng đã đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp của Virgil Abloh khi anh là giám đốc sáng tạo người da màu đầu tiên của của một hãng thời trang Pháp.

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Virgil Abloh còn còn được biết là nhà sáng lập của thương hiệu Off-White

Tuy nhiên, bệnh tật không thể cản bước người đàn ông vĩ đại này, là giám đốc sáng tạo cho một thương hiệu nổi tiếng và là nhà sáng lập của một hãng thời trang khác, anh còn kiêm luôn cả nhà thiết kế nội thất cho IKEA.

"Tất cả những gì tôi làm hiện tại là để dành tặng cho phiên bản 17 tuổi của tôi." - Virgil Abloh thường nói như vậy sau những gì anh đã làm cho nền công nghiệp thời trang và thổi bùng ngọn lửa tuổi trẻ của mình vào sàn catwalk.

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Sự nghiệp của Virgil Abloh đã có bước ngoặt đáng ngạc nhiên sau khi ý tưởng thiết kế của anh thu hút sự chú ý của nam rapper Kanye West

Vốn chỉ là con trai của một người nhập cư gốc Ghana, Virgil Abloh ban đầu theo học kiến trúc tại Học viện Công nghệ Illinois, nhưng sự nghiệp của anh đã có bước ngoặt đáng ngạc nhiên sau khi ý tưởng thiết kế của anh thu hút sự chú ý của nam rapper Kanye West, người đã thuê anh làm giám đốc sáng tạo vào năm 2007.

Vào năm 2012, Virgil Abloh đã thành lập thương hiệu quần áo riêng của mình là Pyrex Vision. Trả lời phỏng vấn của tạp chí GQ, anh nói: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Một ngày, tôi đã tạo ra Pyrex, trong tâm trí tôi nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn nhưng tôi cần quần áo để hỗ trợ ý tưởng này".

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Virgil Abloh trên bìa tạp chí thời trang QG

Pyrex Vision sau đó được đổi tên thành Off-White và nhanh chóng gây bão thế giới thời trang bằng cách pha trộn phong cách thành thị với trang phục cao cấp.

Sau đó, Virgil Abloh có dịp hợp tác với Nike, bộ sưu tập của anh đã trở thành cơn sốt khi hầu như những người nổi tiếng đều sở hữu ít nhất 1 đôi giày được anh thiết kế trong tủ đồ của mình. Ngay sau đó, sự kết hợp của Virgil Abloh với Jimmy Choo, Moncler và McDonald's đều nhanh chóng hết hàng.

Với việc các hãng thời trang đều khao khát các khách hàng trẻ tuổi, Virgil Abloh rõ ràng là ứng cử viên sáng giá cho người kế vị nhà thiết kế Kim Jones - người mà mỗi lần xuất hiện đều giúp Dior và Louis Vuitton tăng doanh số.

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Sự ra đi của Virgil Abloh khiến giới thời trang vô cùng thương tiếc

Sau sự ra đi của Virgil Abloh, giới thời trang đã vô cùng thương tiếc và phản ứng của họ cũng có thể thấy rõ Virgil Abloh vẫn còn quá trẻ và anh vẫn còn nhiều thứ để cống hiến cho ngành công nghiệp không khói này.

Bernard Arnault, giám đốc điều hành của LVMH chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều sốc trước tin dữ này. Virgil không chỉ là một nhà thiết kế thiên tài, một người có tầm nhìn xa trông rộng mà còn là một người đàn ông có tâm hồn cao thượng và trí tuệ tuyệt vời".

Trên trang Twitter của mình, ngôi sao bóng đá người Pháp Kylian Mbappe viết: "Hãy yên nghỉ Virgil Abloh, những cống hiến của cậu sẽ còn mãi, Chúa sẽ phù hộ cho cậu, người bạn của tôi".

Nam diễn viên Riz Ahmed đã viết trên Twitter: “Dù ra đi quá sớm nhưng di sản của Virgil Abloh vẫn sống mãi. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm và cách anh giúp chúng ta hình dung lại những gì có thể.”

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Off-White thời trang đường phố ung thư

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