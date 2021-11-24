Pháp ghi nhận kỷ lục 30.000 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ

Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục lần đầu tiên kể từ hồi tháng 8 bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội mới và các chính sách thúc đẩy tiêm chủng của chính phủ Pháp.
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Bộ Y tế Pháp báo cáo có tới 30.454 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận vào hôm thứ Ba vừa qua, đẩy tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 7,45 triệu ca. Được biết, đây là lần đầu kể từ ngày 24/8, Pháp ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy.
"Hôm nay, chúng ta sẽ công bố hơn 30.000 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ. Đây là một con số lớn về tỷ lệ lây nhiễm, điều này cho thấy, chúng ta thực sự đang ở trong làn sóng dịch Covid-19 thứ năm." - Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, ông Olivier Veran nói với các nhà lập pháp vào hôm thứ Ba về sự gia tăng chóng mặt của các ca nhiễm.
Tuần trước, cơ quan quản lý y tế Pháp cho biết liều vaccine Covid-19 thứ ba nên được mở rộng ra, tiêm cho cả những người trên 40 tuổi. Ngoài ra, từ ngày 15/11 vừa rồi, chính phủ Pháp đã ban hành quyết định buộc các học sinh tiểu học phải đeo khẩu trang trở lại.
Trước đây, Pháp cũng đã từng ghi nhận số ca nhiễm tăng chóng mặt vào ngày 7/11/2020 với 86.852 trường hợp dương tính với Covid-19.