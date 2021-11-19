Kẻ săn trộm nhảy xuống hồ cá sấu vì bị truy đuổi, đến giờ vẫn chưa tìm ra

Thế giới 19/11/2021 19:22

Sau khi bị kiểm lâm ở một khu bảo tồn tại Nam Phi truy đuổi, kẻ săn trộm này đã nhảy xuống hồ cá sấu để lẩn trốn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kẻ này vẫn chưa được tìm ra.

Vụ việc trên được ghi nhận vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 12/11 vừa qua tại khu bảo tồn iSimangaliso ở Nam Phi. Sau khi nghe thấy tiếng nổ súng, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành điều tra và phát hiện ra hai chiếc thuyền trên bờ hồ. Hai chiếc thuyền này được cho là thuộc về nhóm những kẻ săn trộm.

ca sau 1
Hồ St Lucia là nơi ở của hơn 1000 con cá sấu sông Nile - Ảnh: iSimangaliso Wetland Park

Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm đã nhìn thấy 4 kẻ tình nghi là săn trộm đang di chuyển về phía những chiếc thuyền kia, một trong số đó thậm chí còn đem theo súng. Sau đó, họ khuyên những kẻ này hãy đầu hàng nhưng lại bị bắn, các nhân viên kiểm lâm buộc phải bắn trả và di chuyển đến khu vực của nhóm người kia.

Khi truy đuổi các kẻ tình nghi, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện thấy có màu máu ở dưới hồ St Lucia nên nghi ngờ rằng kẻ săn trộm có mang súng đã nhảy xuống để không bị bắt. Được biết, hồ St Lucia là nơi ở của hơn 1000 con cá sấu sông Nile.

ca sau 2
Cá sấu sông Nile là loài nguy hiểm nhất trong các loài cá sấu - Ảnh: GETTY IMAGES

Musa Mntambo, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Ezemvelo KZN Wildlife cho biết họ vẫn đang tìm kiếm kẻ tình nghi kia dưới hồi. Anh nói: "Các thợ lặn của chúng tôi hôm nay lại tiếp tục lặn xuống hồ để tìm kiếm kẻ săn trộm bị mất tích. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn ta. Bởi vì hồ St Lucia có rất nhiều cá sấu nên nếu không thể thoát ra dù trong tay có súng, tính mạng của hắn ta thật sự đáng lo ngại".

Được biết, cá sấu sông Nile là loài nguy hiểm nhất trong các loài cá sấu, chúng gây ra hàng trăm trường hợp tử vong cho người mỗi năm. Khu bảo tồn iSimangaliso là nơi ở của quần thể cá sấu lớn nhất ở Nam Phi, với số lượng lên đến 99 con trên mỗi ki-lô-mét vuông.

Hơn một triệu người không thể lấy lại khứu giác nhiều tháng sau khi khỏi Covid-19

Hơn một triệu người không thể lấy lại khứu giác nhiều tháng sau khi khỏi Covid-19

Nghiên cứu mới đã chỉ ra hơn một triệu người Mỹ không thể lấy lại khứu giác nhiều tháng sau khi khỏi Covid-19, làm thổi bùng lên một mối lo ngại mới về sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   cá sấu sông Nile săn trộm Nam Phi

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích