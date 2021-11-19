Sau khi bị kiểm lâm ở một khu bảo tồn tại Nam Phi truy đuổi, kẻ săn trộm này đã nhảy xuống hồ cá sấu để lẩn trốn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kẻ này vẫn chưa được tìm ra.

Vụ việc trên được ghi nhận vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 12/11 vừa qua tại khu bảo tồn iSimangaliso ở Nam Phi. Sau khi nghe thấy tiếng nổ súng, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành điều tra và phát hiện ra hai chiếc thuyền trên bờ hồ. Hai chiếc thuyền này được cho là thuộc về nhóm những kẻ săn trộm.

Hồ St Lucia là nơi ở của hơn 1000 con cá sấu sông Nile - Ảnh: iSimangaliso Wetland Park

Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm đã nhìn thấy 4 kẻ tình nghi là săn trộm đang di chuyển về phía những chiếc thuyền kia, một trong số đó thậm chí còn đem theo súng. Sau đó, họ khuyên những kẻ này hãy đầu hàng nhưng lại bị bắn, các nhân viên kiểm lâm buộc phải bắn trả và di chuyển đến khu vực của nhóm người kia.

Khi truy đuổi các kẻ tình nghi, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện thấy có màu máu ở dưới hồ St Lucia nên nghi ngờ rằng kẻ săn trộm có mang súng đã nhảy xuống để không bị bắt. Được biết, hồ St Lucia là nơi ở của hơn 1000 con cá sấu sông Nile.

Cá sấu sông Nile là loài nguy hiểm nhất trong các loài cá sấu - Ảnh: GETTY IMAGES

Musa Mntambo, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Ezemvelo KZN Wildlife cho biết họ vẫn đang tìm kiếm kẻ tình nghi kia dưới hồi. Anh nói: "Các thợ lặn của chúng tôi hôm nay lại tiếp tục lặn xuống hồ để tìm kiếm kẻ săn trộm bị mất tích. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn ta. Bởi vì hồ St Lucia có rất nhiều cá sấu nên nếu không thể thoát ra dù trong tay có súng, tính mạng của hắn ta thật sự đáng lo ngại".

Được biết, cá sấu sông Nile là loài nguy hiểm nhất trong các loài cá sấu, chúng gây ra hàng trăm trường hợp tử vong cho người mỗi năm. Khu bảo tồn iSimangaliso là nơi ở của quần thể cá sấu lớn nhất ở Nam Phi, với số lượng lên đến 99 con trên mỗi ki-lô-mét vuông.

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