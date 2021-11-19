Hơn một triệu người không thể lấy lại khứu giác nhiều tháng sau khi khỏi Covid-19

Nghiên cứu này cho thấy hầu hết mọi người sẽ phục hồi khứu giác của mình, nhưng một số lại mất khứu giác vĩnh viễn. Các tác giả của nghiên cứu coi đây là một mối lo ngại với đại dịch Covid-19.

Theo một nghiên cứu mới đây của các tác giả đến từ Trường Đại học Y Washington được đăng tải trên tạp chí JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery (tạp chí y khoa liên quan đến các bệnh về đầu, cổ, tai, mũi và họng), ước tính có từ 700 nghìn đến 1,6 triệu người ở Mỹ từng mắc Covid-19 đã bị mất hoặc thay đổi khứu giác kéo dài hơn 6 tháng.

Một nghiên cứu được tiến hành vào năm ngoái cho thấy có tới 72% người từng mắc Covid-19 đã phục hồi khả năng khứu giác của mình sau một tháng, tuy nhiên đối với một số người, quá trình hồi phục này diễn ra chậm hơn nhiều.

"Những dữ liệu này cho thấy mối lo ngại khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến chứng rối loạn chức năng khứu giác (OD) và nhu cầu cấp thiết của việc tập trung nghiên cứu vào việc xử lý chứng rối loạn khứu giác mãn tính (COD) của Covid-19." - Nghiên cứu viết.

Theo Giám đốc Trung tâm Đánh giá Cảm quan tại Trường Cao đẳng Khoa học Nông nghiệp Penn State, ông John Hayes: "Chúng ta sẽ phải đối phó với gánh nặng bệnh tật này trong nhiều thập kỷ tới".

'Chúng ta sẽ phải đối phó với gánh nặng bệnh tật này trong nhiều thập kỷ tới' - Ảnh: The Conversation

Tuy không tham gia vào nghiên cứu với các tác giả đến từ Trường Đại học Y Washington, ông John Hayes đã tự thực hiện nghiên cứu trong khu vực của mình. Ông cho rằng số liệu ước tính trong nghiên cứu này là chưa đủ, vấn đề này có thể đã ảnh hưởng đến hàng triệu người nữa.

"Mặc dù việc mất khứu giác trong thời gian dài nghe có vẻ tầm thường nếu so với các triệu chứng kéo dài khác của Covid-19 là mệt mỏi mãn tính hoặc các vấn đề tim mạch, nhưng việc không ngửi được thật sự rất nguy hiểm." - John Hayes nói.

Trong một nghiên cứu vào năm 2014, những người bị mất khứu giác có nguy cơ ăn phải thức ăn ôi thiu cao hơn gấp hai lần so với những người bình thường. Thậm chí, ở những nghiên cứu lâu hơn, mất khứu giác cũng có liên quan đến trầm cảm.

Mất khứu giác ảnh hưởng đến ăn uống, thậm chí gây ra trầm cảm - Ảnh: The Economic Times

Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra lý do vì sao những người mắc Covid-19 lại mất đi khứu giác. Bởi vì, nếu hiểu được cách mà Covid-19 làm thay đổi khứu giác của một người thì sẽ giúp được người đó lấy lại khứu giác nếu như nó không tự động hồi phục

Tiến sĩ Sandeep Robert Datta, một nhà sinh học thần kinh tại Trường Y Harvard, cho biết không có khả năng các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm phát hiện ra mùi bị virus tấn công trực tiếp.

Tiến sĩ Sandeep Robert Datta cho biết không có khả năng các tế bào thần kinh chịu trách nhiệm phát hiện ra mùi bị virus tấn công trực tiếp - Ảnh: Internet

Một số phòng khám chuyên điều trị Covid-19 từ lâu đã cung cấp một phương pháp vật lý trị liệu cho mũi hay nói cách khác là "đào tạo lại" khứu giác của mọi người bằng cách cho họ ngửi một số mùi nhất định để mũi của họ có thể "học" lại. Tuy nhiên, việc này chỉ có tác dụng với một số người chứ không phải tất cả mọi người.