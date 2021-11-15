Giáo viên gọi nữ sinh là 'gái điếm' vì để bạn học gối đầu lên đùi mình

Một giáo viên ở Ấn Độ đã gọi học sinh nữ trong lớp của mình là "gái điếm" khi thấy một học sinh khác đặt đầu lên đùi của cô.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/10 vừa qua tại khu vực Andheri, thành phố Mumbai, Ấn Độ. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng bắt giữ giáo viên này theo những điều luật nằm trong Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Các hành vi Xâm phạm Tình dục.

Cảnh sát đã bắt giữ giáo viên này theo những điều thuộc Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Các hành vi Xâm phạm Tình dục

Giáo viên nam này khai rằng, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang dạy cho một lớp tại trường tư nhân với sỉ số 48 học sinh. Lúc này, anh thấy một nam sinh đang gục đầu vào lòng một nữ sinh khác.

Chứng kiến sự việc, vị giáo viên này lập tức nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu quát mắng nữ sinh 16 tuổi kia, người này còn đưa ra những lời nhận xét mang tính lăng mạ với nữ sinh và gọi em là một cô "gái điếm". Sau khi tan học, nữ sinh này đã kể cho cha mẹ mình nghe về sự việc và cùng đi đến đồn cảnh sát để báo án.

Nữ sinh kia đã khai rằng đầu của bạn học nam chỉ chạm vào đùi của cô vài giây trong lúc anh ta cúi xuống để nhặt chiếc bút chì

Theo báo cáo của cảnh sát, nữ sinh kia đã khai nhận rằng, đầu của bạn học nam chỉ chạm vào đùi của cô vài giây trong lúc anh ta cúi xuống để nhặt chiếc bút chì mà anh ta đã đánh rơi thôi. Vụ việc đã được đăng ký theo các mục "hành động, lời nói hoặc cử chỉ nhằm xúc phạm sự khiêm tốn của phụ nữ" và "quấy rối tình dục".

Ảnh: India Times

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