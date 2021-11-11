Bí ẩn ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt dù nằm ngay dưới thác nước

Thiên nhiên thật sự chưa bao giờ làm chúng ta hết ngạc nhiên, có những nơi trên thế giới này chứa đựng vô vàn điều bí ẩn không thể giải thích được. Ngọn lửa "vĩnh cửu" này đã tồn tại hàng trăm năm dưới thác nước khiến cho giới khoa học "điên đầu" tìm lời giải thích.

Chúng ta chắc hẳn đều một lần đã từng nghe đến tên của những thác nước to lớn nhất hùng vĩ nhất thế giới, cũng có những thác nước ít được biết đến hơn nhưng lại được mô tả là mang vẻ đẹp "siêu thực". Thác nước Ngọn Lửa Vĩnh Cửu (Eternal Flame Falls) là một trong số đó. Thác Ngọn Lửa Vĩnh Cửu chỉ là một thác nước nhỏ nằm trong Khu bảo tồn Shale Creek, một phần của Công viên Chestnut Ridge thuộc Thành phố Buffalo, Quận Erie, tiểu bang New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở thác nước này chính là sâu bên trong nó có một ngọn lửa đang bùng cháy - giải thích cho tên gọi của chính nó.

Thác Ngọn Lửa Vĩnh Cửu có một ngọn lửa đang bùng cháy sâu bên trong nó - Ảnh: Creative Commons Mặc dù việc một ngọn lửa vĩnh cửu vốn rất phổ biến vì bản chất chúng tồn tại là do sự rò rỉ của các túi khí gas nằm bên dưới. Tuy nhiên, thứ làm cho ngọn lửa này trở nên khác biệt với tất cả chính là vị trí của nó - ngay dưới một thác nước. Có nhiều giả thuyết khác nhau về sự thật của ngọn lửa vĩnh cửu này. Đầu tiên, các nhà khoa học tin rằng ngọn lửa bùng cháy là do khí bốc ra từ nền đá phiến sét cũ mang nhiệt độ cực kỳ nóng. Nhiệt độ cao đã phá vỡ các phân tử carbon trong đá phiến sét, từ đó tạo ra khí gas tự nhiên. Tuy vậy, các chuyên gia lại không đồng tình với ý kiến này vì lượng đá phiến sét ở dưới thác nước lại không đủ độ nóng hoặc đủ tuổi để gây ra sự hình thành các túi khí, theo Discovery.

Có nhiều giả thiết xung quanh sự tồn tại của ngọn lửa này nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào là được xác nhận hoàn toàn chính xác - Ảnh: Cắt từ clip Ngoài ra, cũng có những câu chuyện khác nhau liên quan đến niềm tin của người dân liên quan đến thác nước này. Hầu hết mọi người đều tin rằng có một phép màu nào đó đằng sau ngọn lửa vĩnh cửu này. Trong khi đó, nhiều người lại tin rằng ngọn lửa này chỉ bị dập tắt khi trái đất trải qua một đại họa diệt chủng. Vì thế, chừng nào ngọn lửa còn cháy thì những điều tốt đẹp vẫn còn trên thế giới. Theo một nghiên cứu mới đây, khí mê-tan rất có thể là nguyên do khiến cho ngọn lửa này cháy liên tục - Ảnh: Wikipedia Tuy nhiên, theo một nghiên cứu khoa học được đăng tải trên tạp chí Discovery thì khác. Các nhà khoa học lý luận rằng chính sự hiện diện của một lượng lớn khí mê-tan rất có thể là lý do vì sao ngọn lửa có thể cháy liên tục. Nhiều người cho rằng cách đây rất nhiều năm đã có một người đốt lửa ở đây và sự rò rỉ của các khí tự nhiên bên dưới thác nước này cũng đã giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Tuy vậy, cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho ngọn lửa bí ẩn này.

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