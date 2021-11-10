Nữ y tá đầu độc bệnh nhân thoát tội chết vì 'vô cùng hối hận trong phiên tòa'

Thế giới 10/11/2021 12:17

Ngoài việc tỏ ra vô cùng hối hận, nữ y tá này còn được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt trong khoảng thời gian cô gây án.

Một phiên tòa tại Nhật Bản vào hôm thứ Ba đã kết án tù chung thân cho một cựu y tá vì đã giết chết ba bệnh nhân bằng cách nhỏ chất khử trùng vào tĩnh mạch của họ. Sự việc trên xảy ra tại một bệnh viện ở Yokohama vào năm 2016.

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Ayumi Kuboki, 34 tuổi chịu án tù chung thân vì giết chết bệnh nhân của mình - Ảnh: NewsPicks

Theo đó, Tòa án địa phương Yokohama đã đưa ra phán quyết đối với Ayumi Kuboki, 34 tuổi - người bị kết tội vì đã giết chết bệnh nhân của mình bằng cách trộn dung dịch thuốc sát trùng vào trong túi nước biển của họ tại bệnh viện nơi cô làm việc. Vì vậy, các công tố viên đã đề xuất án tử hình cho bị cáo.

Thẩm phán chủ tọa Kazunori cho biết nữ y tá Kuboki đã thừa nhận tất cả các tội danh của mình và thú nhận rằng bản thân đã làm ra tội ác đó mặc dù biết như vậy là trái pháp luật. Tuy nhiên, ông cho rằng mức án tù chung thân là hợp lý hơn vì trong phiên tòa, Kuboki đã tỏ ra rất hối hận.

"Cô ấy hiểu được mức độ nghiêm trọng của tội ác và thậm chí tuyên bố rằng muốn đền tội bằng cái chết của chính mình. Bằng cách này, cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với gánh nặng của tội lỗi mà cô đã gây ra trong suốt phần đời còn lại, vì vậy sẽ công bằng hơn khi để cô ấy trở lại con đường đúng trong cuộc sống." - Thẩm phán chủ tọa nói.

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Ayumi Kuboki đã trộn dung dịch thuốc sát trùng vào trong túi nước biển của các nạn nhân của mình - Ảnh: Clinical Pain Advisor

Luật sư bào chữa của Kuboki trước đó cũng đã yêu cầu một mức án chung thân với lập luận rằng cựu y tá này đã bị suy giảm năng lực bởi chứng tâm thần phân liệt vào thời điểm cô gây án tháng 9/2016.

Trong khi đó, các công tố viên cho biết Kuboki đã có những đặc điểm của chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng cô vẫn hoàn toàn có đủ thẩm quyền để hầu tòa và điều đó không ảnh hưởng đến những quyết định mà Kuboki đã làm góp phần vào tội ác mà cô đã gây ra ra tại bệnh viện, nơi tiếp nhận các bệnh nhân mắc bệnh nan y.

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Bệnh viện Oguchi (tên mới là Yokohama Hjime) nơi xảy ra vụ án - Ảnh:  The Straits Times

Theo phán quyết, Kuboki đã ra tay sát hại 3 bệnh nhân nội trú là: Sozo Nishikawa (88 tuổi), Asae Okitsu (78 tuổi) và Nobuo Yamaki (88 tuổi) bằng cách cho dung dịch thuốc sát trùng vào túi nước biển của họ tại bệnh viện Oguchi giờ đã được đổi tên thành bệnh viện Yokohama Hajime.

Trong một phiên điều trần trước đây, Kuboki tưng khai rằng: "Để tránh bị người nhà bệnh nhân buộc tội nếu bệnh nhân chết trong giờ làm của tôi, tôi đã đầu độc họ khi tôi hết ca trực của mình". Cô cũng gửi lời xin lỗi người nhà của các nạn nhân trong phiên tòa tháng trước.

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Từ khóa:   nữ y tá thuốc sát trùng bệnh viện

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