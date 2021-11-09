Người chồng 'tự thú' đã tráo con mèo của vợ mình trong 6 năm mà cô ấy không hề hay biết

Thế giới 09/11/2021 17:27

Vì con mèo quá hung hăng nên người đàn ông này đã bí mật đổi con mèo mà vợ mình nuôi thành một con mèo khác trong suốt 6 năm qua mà người vợ không hề hay biết.

Mới đây, trên diễn đàn Reddit, một người đàn ông đã thú nhận rằng anh ta đã "đánh tráo" con mèo của vợ mình bằng một con mèo khác trong vòng 6 năm qua và người vợ không hề có chút nghi ngờ gì về sự việc này. Người chồng cho biết, anh đã việc đó kể từ khi họ mới hẹn hò.

Người đàn ông cho biết, sự việc xảy ra vào 6 năm trước trong một lần bạn gái anh (hiện giờ là vợ) đi vắng một tuần để thăm gia đình và anh ta phải giúp cô chăm sóc con mèo trong thời điểm đó.

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Bài đăng 'đánh tráo' mèo của người đàn ông này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH Reddit - Ảnh: Chụp màn hình

"Sáu năm trước, tôi đã hoán đổi con mèo của bạn gái tôi bây giờ là vợ tôi bằng một con mèo trông ngoan hiền hơn. Con mèo của cổ có một bộ lông đen tuyền và cực kỳ hung dữ, nó hay gào lên, cào mọi người và thường không sử dụng hộp cát vệ sinh của nó.

Vợ tôi khẳng định rằng cô ấy có thể thay đổi nó, khiến cho nó cư xử tốt hơn. Trong một lần, cô ấy phải về thăm gia đình một tuần và tôi phải đến căn hộ của cổ để cho nó ăn và chuyện gì đến rồi cũng đến." - Người này viết trên Reddit.

Đêm đầu tiên, khi người này đến căn hộ để chăm sóc cho con mèo, nó đã cào lên cánh tay của anh ta. Người đàn ông đã dọa con mèo rằng nếu nó cào anh ta một lần nữa thì anh sẽ thay thế nó bằng một con mèo khác. Tuy nhiên, câu nói bâng quơ này cứ đeo bám anh ta mãi.

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Con mèo cũ của người vợ được anh ta mô tả là vô cùng hung hăng và đi vệ sinh bừa bãi - Ảnh: Pixabay

"Sáng hôm sau, tôi đến trại động vật ở địa phương và tìm thấy một con mèo trông giống hệt với con mèo mà bạn gái mình đang nuôi. Chỉ khác là con mèo này đã được huấn luyện để làm quen với con người và tính cách có phần hơi lém lỉnh. Nhưng nhìn chung, nó thân thiện hơn con mèo cũ của cô ấy nhiều và sự lém lỉnh của nó cũng sẽ khiến nó có phần giống con mèo cũ." - Người này viết tiếp.

Vì vậy, anh ta đã làm thủ tục nhận nuôi con mèo từ trại động vật và đưa nó đến căn hộ của bạn gái mình. Sau đó, anh ta lại đưa con mèo cũ đến một trại động vật ở thị trấn khác vì anh lo sợ rằng bạn gái sẽ phát hiện ra việc này nếu đưa nó đến một nơi ở địa phương.

"Đã sáu năm kể từ đó và chúng tôi đã kết hôn được 4 năm rồi. Chúng tôi vẫn giữ con mèo được hoán đổi, khi gọi nó bằng tên của con mèo cũ thì nó vẫn đáp lại một cách thần kỳ. Vợ tôi thì không hề biết gì cả, thậm chí cô còn khoe khoang về việc con mèo đã cư xử tốt hơn như thế nào." - Anh ta nói.

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Người đàn ông này đã giấu vợ mình bí mật về con mèo trong suốt 6 năm qua - Ảnh: India Times

Về phần các Redditor (người dùng mạng xã hội Reddit), họ đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về sự việc này.

Một người viết: "Làm thế nào mà mọi người có thể nói dối vợ/chồng mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Tôi không thể giữ bí mật bất kỳ điều gì trong vòng một phút mà không phát điên với nó."

Một người khác lại nói: "Ông bạn nên xóa bài đăng này, xóa luôn tài khoản của mình đi và đừng bao giờ nói cho ai biết nữa cả. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người khác ly hôn vì những việc còn nhỏ hơn nhiều và nếu điều đó xảy ra với bạn thì đừng đổ lỗi cho vợ nhé."

Người thứ ba nhận xét: "Là một người bị bắt mất mèo trước đây, tôi sẽ vô cùng ghét bạn nếu là vợ của bạn. Đã 12 năm trôi qua kể từ khi tôi trải qua sự việc đó nhưng mỗi khi nhớ lại tôi đã vô cùng xúc động.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ phải đảm bảo rằng vợ bạn sẽ không bao giờ tìm ra sự thật. Ngoài ra, đừng nói với bạn bè hay với ai bất cứ điều gì về việc này nhé."

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Từ khóa:   Reddit trại động vật tự thú

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