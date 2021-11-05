Vụ tai nạn nghiêm trọng tại ấn độ xảy ra vào ngày 1/11 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của cả Hoa hậu và Á hậu nước này. Đáng chú ý, bài đăng cuối cùng của Hoa hậu lại giống như một bức thư tuyệt mệnh.

Hindustan Times đưa tin, Hoa hậu Kerala Ansi Kabeer (25 tuổi) và Á hậu Anjana Shajan (26 tuổi) đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Kochi. Được biết, thông tin trên đang khiến dư luận xã hội Ấn Độ chao đảo. Hoa hậu Ansi Kabeer (trái) và Á hậu Anjana Shajan (phải) đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Internet Cụ thể, khi hai người đẹp đang cùng nhau di chuyển trên xe ô tô tới Kochi để trình diễn thời trang, khi đến khu vực gần với khách sạn Holiday Inn ở khu dân cư Ernakulam, bang Kerala thì vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. Chiếc xe chở hai người bất ngờ bị lật, nguyên nhân là vì tài xế đã đánh lái để tránh va chạm với một người điều khiển xe đạp.

Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng sau tai nạn - Ảnh: Hindustan Times Theo các bức ảnh hiện trường được công bố, chiếc xe ô tô này đã bị biến dạng nặng nề, lực lượng cứu hộ phải mất khá nhiều thời gian để đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Ngoài ra, trên xe còn có thêm 2 nạn nhân khác nữa đều đã bị thương nặng và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài 2 nàng hậu, trên xe có thêm 2 người khác bị thương nặng đang được đi cấp cứu - Ảnh: Hindustan Times Ngay sau khi vụ tai nạn được đưa tin, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện một chi tiết đáng ngờ trên Instagram cá nhân của Hoa hậu Ansi Kabeer. Cụ thể, cô đã chia sẻ một video mình đang đi trong bụi cây kèm theo dòng caption: "It's time to go" (tạm dịch: Đã đến lúc phải đi rồi). Nhiều người cho rằng nàng hậu đã có dự cảm trước về cái chết của bản thân, trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

BÀ đăng của cùng trên Instgram của Hoa hậu Ansi Kabeer - Ảnh: Chụp màn hình Ansi Kabeer và Anjana Shajan có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Instagram nhân vật Ansi Kabeer và Anjana Shajan đã lần lượt đạt giải Hoa hậu và Á hậu trong cuộc thi Miss Kerala 2019 (Hoa hậu bang Kerala 2019. Ngoài đời, đôi bạn có mối quan hệ khá thân thiết, cả hai thậm chí còn từng tham gia vài dự án cùng nhau.

Vaccin Covaxin của Ấn độ chính thức được WHO phê duyệt khẩn cấp, bên cạnh Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm Vaccine Covaxin do Ấn Độ sản xuất hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sau khi cơ quan tư vấn của WHO "bật đèn xanh" khi thêm vaccine này vào danh sách sử dụng khẩn cấp vào thứ Tư ngày 3/11 vừa qua.

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