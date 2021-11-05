Thảm kịch Ấn Độ: Cả Hoa hậu và Á hậu đều qua đời trong một vụ tai nạn, bài đăng cuối như lá thư tuyệt mệnh

Thế giới 05/11/2021 10:52

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại ấn độ xảy ra vào ngày 1/11 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của cả Hoa hậu và Á hậu nước này. Đáng chú ý, bài đăng cuối cùng của Hoa hậu lại giống như một bức thư tuyệt mệnh.

Hindustan Times đưa tin, Hoa hậu Kerala Ansi Kabeer (25 tuổi) và Á hậu Anjana Shajan (26 tuổi) đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Kochi. Được biết, thông tin trên đang khiến dư luận xã hội Ấn Độ chao đảo.

tai nan giao thong 1
Hoa hậu Ansi Kabeer (trái) và Á hậu Anjana Shajan (phải) đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi hai người đẹp đang cùng nhau di chuyển trên xe ô tô tới Kochi để trình diễn thời trang, khi đến khu vực gần với khách sạn Holiday Inn ở khu dân cư Ernakulam, bang Kerala thì vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. Chiếc xe chở hai người bất ngờ bị lật, nguyên nhân là vì tài xế đã đánh lái để tránh va chạm với một người điều khiển xe đạp.

tai nan giao thong 2
Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng sau tai nạn - Ảnh: Hindustan Times

Theo các bức ảnh hiện trường được công bố, chiếc xe ô tô này đã bị biến dạng nặng nề, lực lượng cứu hộ phải mất khá nhiều thời gian để đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Ngoài ra, trên xe còn có thêm 2 nạn nhân khác nữa đều đã bị thương nặng và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

tai nan giao thong 3
Ngoài 2 nàng hậu, trên xe có thêm 2 người khác bị thương nặng đang được đi cấp cứu - Ảnh: Hindustan Times

Ngay sau khi vụ tai nạn được đưa tin, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện một chi tiết đáng ngờ trên Instagram cá nhân của Hoa hậu Ansi Kabeer. Cụ thể, cô đã chia sẻ một video mình đang đi trong bụi cây kèm theo dòng caption: "It's time to go" (tạm dịch: Đã đến lúc phải đi rồi). Nhiều người cho rằng nàng hậu đã có dự cảm trước về cái chết của bản thân, trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

tai nan giao thong 4
BÀ đăng của cùng trên Instgram của Hoa hậu Ansi Kabeer - Ảnh: Chụp màn hình
tai nan giao thong 5
Ansi Kabeer và Anjana Shajan có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Instagram nhân vật

Ansi Kabeer và Anjana Shajan đã lần lượt đạt giải Hoa hậu và Á hậu trong cuộc thi Miss Kerala 2019 (Hoa hậu bang Kerala 2019. Ngoài đời, đôi bạn có mối quan hệ khá thân thiết, cả hai thậm chí còn từng tham gia vài dự án cùng nhau.

Vaccin Covaxin của Ấn độ chính thức được WHO phê duyệt khẩn cấp, bên cạnh Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm

Vaccin Covaxin của Ấn độ chính thức được WHO phê duyệt khẩn cấp, bên cạnh Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm

Vaccine Covaxin do Ấn Độ sản xuất hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sau khi cơ quan tư vấn của WHO "bật đèn xanh" khi thêm vaccine này vào danh sách sử dụng khẩn cấp vào thứ Tư ngày 3/11 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Ấn Độ tai nạn giao thông nghiêm trọng Ấn Độ

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 54 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích