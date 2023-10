Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng sau tai nạn - Ảnh: Hindustan Times

Theo các bức ảnh hiện trường được công bố, chiếc xe ô tô này đã bị biến dạng nặng nề, lực lượng cứu hộ phải mất khá nhiều thời gian để đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Ngoài ra, trên xe còn có thêm 2 nạn nhân khác nữa đều đã bị thương nặng và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài 2 nàng hậu, trên xe có thêm 2 người khác bị thương nặng đang được đi cấp cứu - Ảnh: Hindustan Times

Ngay sau khi vụ tai nạn được đưa tin, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện một chi tiết đáng ngờ trên Instagram cá nhân của Hoa hậu Ansi Kabeer. Cụ thể, cô đã chia sẻ một video mình đang đi trong bụi cây kèm theo dòng caption: "It's time to go" (tạm dịch: Đã đến lúc phải đi rồi). Nhiều người cho rằng nàng hậu đã có dự cảm trước về cái chết của bản thân, trong khi đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.