Bạn có bị nghiện online? Đây là cách phòng chống

Martina Haas, nhà tâm lý học chuyên về chứng nghiện truyền thông và trực tuyến cho biết: "Sẽ thực sự nghiêm trọng nếu bạn bỏ bê các lĩnh vực khác trong cuộc sống, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, sở thích và cả việc làm vệ sinh cá nhân".

Một số người cho biết họ khó có thể rời xa các trò chơi điện tử, các buổi livestream, mạng xã hội hoặc nhắn tin với bạn bè. Nhưng làm cách nào một người bình thường lại có thể "nghiện" được các nền tảng trực tuyến?

Nhà giáo dục truyền thông Kristin Langer cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người lại dành nhiều thời gian cho các thiết bị kỹ thuật số trong thời kỳ đại dịch hơn so với bình thường.

Haas cho biết thêm, những người nghiện trực tuyến ý thức được hành vi của mình sẽ mang lại những hậu quả bất cập nhưng họ không thể dừng lại. Nếu như họ rời khỏi thế giới trực tuyến, thậm chí họ sẽ gặp phải các triệu chứng cai nghiện . Tuy vậy, điểm chung của những người nghiện trực tuyến , dù là nam, nữ, người lớn hay trẻ em đều là đang thèm muốn thứ mà họ đang thiếu trong cuộc sống mà thôi.

Trong thời kỳ đại dịch, nhiều người dành thời gian cho việc hoạt động trực tuyến hơn so với bình thường - Ảnh: Shutterstock

"Đắm chìm trong thế giới ảo có thể mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc và cảm giác hứng khởi như khi đạt được thành tựu, nhưng việc chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc này trong thế giới ảo về lâu dài sẽ không bền vững." - Langer nói.

Cô giải thích rằng khả năng tự điều chỉnh bản thân sẽ phát triển dựa theo nhân cách của mỗi người. Tuy nhiên, quá trình này tốn nhiều thời gian và đối với nhiều người trưởng thành thì thậm chí nó chưa hoàn tất.

Theo chuyên gia cai nghiện Niels Pruin, dựa trên nguyên tắc chung, điều quan trọng nhất chính là không để trẻ em phụ thuộc vào thế giới ảo quá nhiều vì nó thường sẽ tồn tại suốt đời.

'Một đứa trẻ sử dụng các thiết bị kỹ thuật số càng sớm và càng lâu thì thói quen này càng khó xóa bỏ khi trưởng thành' - Ảnh: Shutterstock

"Việc một đứa trẻ sử dụng các thiết bị kỹ thuật số càng sớm và càng lâu thì thói quen này càng khó xóa bỏ khi trưởng thành." - Pruin nói.

Pruin cho biết, những người đến gặp anh để tư vấn về chứng nghiện trực tuyến thường là những người đàn ông trẻ, những người này đã rời xa mạng xã hội khi cảm thấy rất khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ ở thế giới thật.

Theo Pruin, những người mắc chứng nghiện kỹ thuật số thường dễ mắc các bệnh kèm theo như trầm cảm, lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc chống đối xã hội.

"Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào thì bạn nên làm điều đó ngay. Và nếu như bạn không thể thì nên tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia." - Pruin khuyên.

Điện thoại di động của học sinh được gom lại để đảm bảo sự tập trung trong một lớp học tại Hàn Quốc - Ảnh: AP

Ngoài ra, Pruin cũng đã đưa ra một số mẹo để mọi người có thể "cai nghiện" dễ dàng hơn đối với thiết bị kỹ thuật số là điện thoại của họ. Ông khuyên mọi người nên dùng ảnh nền xấu hơn, nhạc chuông khó chịu, mật khẩu phức tạp,... để lại chiếc smartphone của mình trông kém hấp dẫn hơn.

"Bạn cũng có thể biến giường ngủ hoặc bàn ăn của mình trở thành 'khu vực không thiết bị kỹ thuật số' và không mang theo chúng kể cả khi vào toilet. Bạn cần phải lập ra một quy định và ghi nhớ nó trong não của mình." - Pruin nói.

Có nhiều điều có thể làm để ngăn chặn chứng nghiện trực tuyến như tham gia các hoạt động thể thao hoặc sáng tạo mỹ thuật, âm nhạc,... trong thời gian rảnh rỗi. Mối quan hệ cơ bản đối với mọi người và vòng bạn bè cũng đóng một vai trò rất quan trọng, Ruin cho biết thêm.