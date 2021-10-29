Hơn 100 triệu người Ấn Độ không tiêm mũi thứ hai của vaccine Covid-19

Số người "trốn" tiêm liều vaccine Covid-19 thứ hai đang khiến cho Chính phủ Ấn Độ lo sợ về sự bùng phát trở lại của virus Corona mặc dù số ca mắc hàng ngày đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Dữ liệu chính xác cho thấy, hiện nay có hơn 103,4 triệu người tại Ấn Độ đã không tiêm liều vaccine phòng Covid-19 thứ hai. Việc này làm dấy lên sự lo ngại về bùng phát trở lại của căn bệnh này mặc dù tỷ lệ lây nhiễm ở quốc gia đông dân thứ nhì thế giới vẫn còn khá thấp. Hiện nay có hơn 103,4 triệu người tại Ấn Độ đã 'trốn' tiêm liều vaccine phòng Covid-19 thứ hai - Ảnh: Getty Images Việc "trốn vaccine" của những cá nhân này ngoài việc khiến họ dễ mắc bệnh hơn còn gây nguy hiểm cho mục tiêu tiêm chủng mà Chính phủ Ấn Độ đặt ra dành cho người trưởng thành tại nước này vào ngày 31/12 tới đây. Mục tiêu này vốn đã được nhận định là khó lòng đạt được do sự thiếu hụt vaccine ngay từ những buổi đầu của chiến dịch tiêm chủng toàn đất nước.

Bhavna Dewan, một nhân viên y tế tại thành phố Nainital cho biết: "Chúng tôi đã sớm nhận thấy điều tương tự ở những bệnh nhân lao. Sau khi dùng thuốc trong vài tuần, họ cảm thấy sức khỏe đã ổn hơn nhiều và bắt đầu tự mãn nên đã bỏ thuốc dù cho họ phải dùng thuốc liên tục trong vòng 6 tháng. Và giờ đây, một tâm lý tự mãn tương tự đã xảy ra đối với vaccine, tôi chắc rằng họ cảm thấy một liều là đủ vì không ai bị ốm cả". Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình liên bang Ấn Độ, ông Mansukh Mandaviya cho biết, từ tháng sau các nhân viên y tế sẽ đến từng nhà để tìm những người 'trốn vaccine' - Ảnh: PTI Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình liên bang Ấn Độ, ông Mansukh Mandaviya hiện đang thúc giục chính quyền các bang nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Ông cho biết, từ tháng sau các nhân viên y tế sẽ đến từng nhà để tìm những người "trốn vaccine".

Con số 103,4 triệu liều vaccine bị bỏ lỡ đã được xác nhận chỉ một tuần sau khi Ấn Độ ăn mừng việc tiêm được 1 tỷ liều vaccine cho người dân nhờ nỗ lực của các nhân viên y tế - những người đã vượt núi, lội sông, băng qua đống đổ nát do lở đất và dũng cảm đi vào rừng đến từng ngôi làng xa xôi nhất. Ấn Độ hiện đã hoàn thành việc tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 cho người trưởng thành tại quốc gia này - Ảnh: The Indian Express Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã hoàn thành tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên cho 725 triệu người, tương đương với 77% trên tổng số 944 triệu người trưởng thành tại quốc gia này và tiêm liều thứ hai cho 316 triệu người, tương đương với 34%. Trong 29 ngày qua, ​số ca nhiễm mới hàng ngày ở đất nước này đều dưới 30.000. Đặc biệt, trong vài ngày gần đây, chúng chỉ dao động quanh mức 13 đến 15.000 ca mỗi ngày - mức thấp nhất trong 8 tháng vừa qua

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