Những địa danh du lịch nổi tiếng trong phim Điệp viên 007

Vì đã có tận 25 phần phim được ra mắt, những địa điểm từng xuất hiện trong series Bond ước tính là trải dài trên khắp hành tinh. Nếu đang lên kế hoạch du lịch quốc tế vào năm 2022, bạn có thể tham khảo những địa danh sau để chiêm ngưỡng các kiến trúc nổi bật qua con mắt của bậc thầy gián điệp nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Lần đầu xuất hiện trên phim vào năm 1962, nhân vật bất hủ James Bond đã định hình nên một thể loại phim điệp viên kinh điển dù đã trải qua nhiều thập kỷ, đưa 007 trở thành một cái tên quen thuộc trong nền điện ảnh và văn hóa đại chúng. Phần thứ 25 của loạt phim đã ra rạp vào đầu tháng 10 chứng minh được rằng di sản về 007 vẫn còn mãi, ngay cả khi nam diễn viên Daniel Craig cởi bỏ bộ lễ phục của James Bond sau 15 năm gắn liền với nó.

Để bắt đầu chuyến đi lịch sử xuyên suốt hành trình của điệp viên nổi tiếng thế giới, chúng ta cần đến với quê hương của anh ta. Dọc theo con đường Whitehall ở Luân Đôn, ta có thể bắt gặp Old War Office Building (Tòa nhà Văn phòng Chiến tranh cũ) - địa điểm đã xuất hiện trong 5 phần phim Bond.

òa nhà Văn phòng Chiến tranh cũ đã chuyển mình thành khách sạn và sẽ chính thức khai trương vào năm 2022 - Ảnh: The Independent

Tòa nhà này, ngoài việc được mệnh danh là "cái nôi" của điệp viên Anh, thì còn vô cùng nổi tiếng bởi cũng là trụ sở chính của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời, nó cũng là nơi làm việc của Ian Fleming, tác giả của mười hai cuốn tiểu thuyết James Bond gốc.

Trong các phần phim, tòa nhà được biết đến là nơi đặt trụ sở MI6 (Cơ quan Tình báo Mật vụ) - nơi cung cấp thông tin cho James trong nhiều nhiệm vụ của mình. Tuy bạn không thể vào bên trong tòa nhà và tham quan nó với tư cách là khách du lịch, nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng nó từ bên ngoài.

Ngoài ra, Old War Office Building cũng chuẩn bị chuyển đổi hoàn toàn thành khách sạn dưới trướng tập đoàn Raffles. 85 căn hộ đã được rao bán vào mùa hè vừa qua, đồng thời cả khu nhà ở và khách sạn 125 căn sẽ chính thức khai trương vào năm 2022.

2. Khách sạn Palacio Estoril, Cascais, Bồ Đào Nha

Từng xuất hiện trong phần phim “On Her Majesty’s Secret Service” (1969).

Tương tự như Old War Office Building, khách sạn Palacio Estoril nơi tác giả Ian Fleming đã từng làm việc trong thời gian ông còn là Sĩ quan Tình báo Hải quân Anh. Khách sạn này nằm trên bờ biển Bồ Đào Nha, từng là địa địa yêu thích của các nhân vật hoàng gia và các chính trị gia ở châu Âu, thậm chí nó được đồn đại là có sự hiện diện của các điệp viên trong Thế chiến thứ hai.

Khách sạn Palacio Estoril vừa chào đón kỷ niệm 90 năm thành lập - Ảnh: TripAdvisor

Vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90, khách sạn Palacio Estoril là một điểm đến tuyệt vời vì ngoài kiến trúc đẹp tuyệt, nơi này chỉ cách các bãi biển, khu mua sắm, địa điểm văn hóa và Thủ đô Bồ Đào Nha trong vài phút. Nếu bạn đang sắp xếp chuyến đi của mình quan các địa điểm từng xuất hiện trong series Bond ở châu Âu, Palacio Estoril là một điểm dừng chân cần thiết vì nó nằm ở vị trí hoàn hảo giữa các điểm tham quan 007 của cả Anh và Ý.

3. Taj Lake Palace, Rajasthan, Ấn Độ

Từng xuất hiện trong phần phim "Octopussy" (1983)

Góp mặt trong phần phim "Octopussy" với tư cách là dinh thự rộng lớn, nổi trên mặt hồ của một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất phim, khách sạn Taj Lake Palace nằm gần Udaipur, Ấn Độ là một khu nghỉ dưỡng sang trọng năm sao từng được Jackie Kennedy vinh dự ghé thăm nhiều lần.

Taj Lake Palace vốn là nhà nghỉ mùa đông cho vị vua Jagat Singh của vương quốc Mewar - Ảnh: Picasa

Được khởi công xây dựng vào thế kỷ thứ XVIII, Taj Lake Palace vốn là nhà nghỉ mùa đông cho vị vua Jagat Singh của vương quốc Mewar. Vì vậy, nơi đây lưu trữ lại hoàn hảo những chi tiết hoàng gia đến từng viên đá cẩm thạch được lát trên tường hay những con đường trong khuôn viên thơ mộng.

Taj Lake Palace có đến 66 phòng được chia cho 17 dãy phòng khác nhau nhưng mọi phòng đều có view ra hồ Pichola. Vào ban đêm, khi đi lang thang trong vườn, bạn hoàn toàn có thể lắng nghe âm thanh những đài phun nước và ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của dinh thự độc đáo này.

4. Lâu đài Himeji, Hyōgo, Nhật Bản

Xuất hiện trong phần phim “You Only Live Twice” (1967).

Được xây dựng vào thế kỷ 16, lâu đài Himeji là lâu đài lớn nhất ở Nhật Bản, đồng thời cũng được coi là Di sản Thế giới nhờ sự bảo tồn nguyên vẹn như một hiện vật của kiến ​​trúc quốc phòng Nhật Bản. Không bị phá hủy qua nhiều sự kiện lịch sử, khuôn viên lâu đài này hiện nay vẫn được xem là một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất ở Nhật hiện nay.

Lâu đài Himeji trong tiếng nhật có nghĩa là 'Lâu đài diệc trắng' vì hình dáng trông như một con diệc to lớn chuẩn bị phóng mình lên không trung - Ảnh: wattention

Kỳ quan này đóng vai trò là trường đào tạo ninja của Tiger Tanaka trong phần phim thứ 5 của Bond, khi Bond đang huấn luyện bản thân để đối đầu với kẻ phản diện Blofeld. Vào thời điểm hoa đào nở, lâu đài mang một vẻ đẹp thơ mộng tuyệt trần, du khách có thể đến đây bằng các tuyến đường sắt.

5. Piz Gloria, Mürren, Thụy Sĩ

Xuất hiện trong phần phim “On Her Majesty’s Secret Service” (1969)

Piz Gloria là một trong những nhà ga cáp treo nằm trên núi Schilthorn của Thụy Sĩ, trên dãy núi Bernese Alps. Nhưng sau khi phần phim “On Her Majesty’s Secret Service” ra mắt, nó đã chuyển thành một nhà hàng với tầm nhìn siêu thực, ẩn mình giữa những đám mây trên ngọn núi tuyết trắng xóa. Vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể ghé thăm nơi đây nếu họ có thể chịu lạnh và không sợ độ cao.

Piz Gloria là một trong những nhà ga cáp treo nằm trên núi Schilthorn của Thụy Sĩ, trên dãy núi Bernese Alps - Ảnh: Marco Zurschmiede

Các món ăn từ nhà hàng bao gồm thịt nguội từ vùng bản địa, pho phát và các món mì ý đặc biệt dành cho những ai muốn trải nghiệm bữa ăn trên cao được bao quanh bởi khung cảnh 360 độ trắng xóa. Để đến Piz Gloria, bạn có thể di chuyển bằng tàu hỏa hoặc ô tô đến thị trấn Interlaken của Thụy Sĩ, sau đó đi cáp treo lên núi Schilthorn.