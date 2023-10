Nghiên cứu mới cho thấy: Voi thường hợp tác với nhau nhưng chỉ khi có đủ thức ăn

Tiến sĩ Joshua Plotnik cho biết quả của nghiên cứu cho thấy kết quả cho thấy voi có những điểm tương đồng với hành vi của con người - Ảnh: Einaudi

Joshua Plotnik là một nhà tâm lý học so sánh và cũng là lãnh đạo của Phòng thí nghiệm Nhận thức So sánh để Bảo tồn tại Đại học Thành phố New York, nơi nghiên cứu voi châu Á. Ông cho biết, kết quả cho thấy voi có những điểm tương đồng với hành vi của con người, đặc biệt là khi những gì đạt được sau khi hợp tác với nhau bị hạn chế.

Ngoài voi, Tiến sĩ Plotnik còn đưa ra các ví dụ khác về sự hợp tác giữa các loài động vật khác nữa. Cụ thể, ông đã cho ví dụ về dơi ma cà rồng hợp tác để hút máu, sư tử hợp tác để săn mồi trên thảo nguyên, tinh tinh chung tay săn khỉ hay sự hợp tác giữa kiến hoặc ông mật thông qua hình thức là sống cùng một tổ, một đàn.