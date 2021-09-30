Thuốc điều trị dạng uống mới của Mỹ hiệu quả với tất cả các biến thể của SARS-CoV-2 từng ghi nhận

Thế giới 30/09/2021 17:32

Công ty dược phẩm Merck & Co của Mỹ vừa công bố kết quả thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 dạng viên hiệu quả với tất cả các biến thể từng được ghi nhận.

Theo Reuters, Công ty Merck & Co (MRK.N) vào ngày 29/9 vừa qua cho biết, sau quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, loại thuốc kháng virus dạng viên uống của họ tên là molnupiravir có khả năng chống lại tất cả các biến thể từng được ghi nhận của SARS-CoV-2, bao gồm cả Delta - là một biến thể được biết đến với khả năng lây truyền cao.

Người đứng đầu bộ phận truyền nhiễm và vaccine tại Merck, ông Jay Grobler cho biết molnupiravir có thể xác định được sự khác biệt giữa các biến thể của virus nên vẫn có khả năng chống chọi lại dù cho virus tiếp tục phát triển.

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Công ty Merck & Co cho biết thuốc kháng virus dạng viên uống của họ tên molnupiravir có kthể chống lại tất cả các biến thể từng được ghi nhận của SARS-CoV-2 - Ảnh: Reuters

Giải thích cho việc này, molnupiravir sẽ nhắm mục tiêu vào polymerase của virus hay còn biết đến như một loại enzym cần thiết để virus nhân bản chính nó, việc này sẽ khiến các mã di truyền của virus bị lỗi và từ đó tiêu diệt được virus. Điều này được biết là khác với cơ chế của các loại vaccine Covid-19 hiện tại là nhắm mục tiêu vào protein gai của virus. Dữ liệu cho thấy rằng thuốc có hiệu quả nhất khi được sử dụng ở giai đoạn mới nhiễm Covid-19.

Merck còn cho biết, molnupiravir đã được thử nghiệm khả năng kháng virus trên các mẫu tâm bông được lấy từ những người tham gia thử nghiệm thuốc ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh. Sau đó, họ đã thử nghiệm molnupiravir trong phòng thí nghiệm với biến thể Delta và cho ra kết quả vô cùng khả quan.

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Molnupiravir sẽ nhắm mục tiêu vào polymerase của virus khiến các mã di truyền của virus bị lỗi và từ đó tiêu diệt được virus - Ảnh: Reuters

Trong quá trình thử nghiệm thuốc cho các bệnh nhân ở giai đoạn giữa vào đầu năm nay, sau 5 ngày dùng molnupiravir, không có bệnh nhân nào cho ra kết quả dương tính sau khi xét nghiệm. Trong khi đó, với các bệnh nhân dùng giả dược lại có đến 24% còn dương tính.

Công ty Merck & Co cho biết thêm, họ hiện đang tiến hành 2 thử nghiệm giai đoạn III về hiệu quả của loại thuốc kháng virus mà công ty đang phát triển với một công ty khác là Ridgeback Biotherapeutics - một để điều trị COVID-19 và một để phòng ngừa.

Phía công ty dự đoán, nghiên cứu về việc điều trị giai đoạn III sẽ kết thúc vào đầu tháng 11 năm nay. Ông Jay Grobler cho biết thêm , công ty hiện đang tìm kiếm những người là bệnh nhân COVID-19 vẫn chưa nhập viện và đã có đầy đủ các triệu chứng của bệnh trong không quá 5 ngày đồng thời có nguy cơ mắc bệnh nặng để tham gia nghiên cứu này.

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