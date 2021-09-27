Hai cô con gái đến giờ vẫn không thể tin được sự thật đau lòng nằm trong chiếc quan tài khi đó, nếu như 2 người không muốn nhìn mẹ lần cuối trước khi hỏa thiêu, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cái chết của bà Mary Archer ở thị trấn Ahoskie, hạt Hertford, bang North Carolina đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận nước Mỹ vì sự cố hy hữu đã xảy ra trong tang lễ của bà. Hai cô con gái của Mary là Jennetta Archer và Jennifer Taylor đã phát hiện sớm sự việc nên may mắn chưa có gì đáng tiếc kịp xảy ra. Đám tang của bà Mary Archer đã trở thành 'mớ hỗn lộn' bởi một sự cố vô cùng hy hữu - Ảnh: The Sun Sau khi bà Mary chính thức rời xa nhân thế 1 tuần, vào ngày 7/9, tang lễ của bà đã được tổ chức tại một nhà tang lễ địa phương. Trước khi thi thể của bà Mary được tiến hành hảo táng, 2 cô con gái của bà đã yêu cầu được nhìn thấy mẹ lần cuối. Tuy nhiên, khi mở nắp quan tài ra, họ lại sửng sờ đến mức suýt ngất xỉu khi nhận ra người đang nằm đó không phải mẹ của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình WAVY, Jennetta nói: "Đó hoàn toàn không phải là mẹ tôi. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay bởi mẹ tôi không gầy như thế. Nhân viên nhà tang lễ đã mặc nhầm trang phục của mẹ tôi cho người đó và trông bà ấy như "bơi" trong mớ quần áo vậy". Khi 2 cô con gái của bà Mary Archer đã nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ khi mở nắp quan tài của mẹ ra - Ảnh minh họa: Internet Về phần Jennifer, cô hết sức giận dữ trả lời: “Chúng tôi không thể hiểu được tại sao lại có sự nhầm lẫn khủng khiếp như thế này xảy ra".

Hai chị em sau đó quyết định sẽ kiến nghị chuyện này lên ban quản lý của nhà tang lễ. Họ còn cáo buộc các nhân viên nơi này đã cố tình ngó lơ và cứ để mọi chuyện trôi qua như chẳng có gì. “Không ai trong nhà tang lễ đó đứng ra giải quyết sự việc ngay lập tức. Sẽ không đến mức căng thẳng như thế này nếu họ giải quyết vụ việc ngay lập tức để cho thấy rằng họ đã thực sự mắc lỗi." - Jennetta nói. The hai cô con gái của Mary Archer, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào - Ảnh: The Sun Sau khi phóng viên của WAYS liên hệ với người điều hành nhà tang lễ này, ông cho biết đó là một sai lầm nghiêm trọng và sẽ là người đại diện nhà tang lễ gửi lời xin lỗi đến gia đình người quá cố. Ông cho biết thêm, trong hơn 40 năm làm việc tại đây, chưa lần nào lại có sự cố nghiêm trọng như vậy xảy ra cả. Tuy người này nói rằng đã tìm cách liên lạc với 2 cô con gái của bà Mary nhưng cả 2 người khẳng định mình vẫn chưa được liên lạc để xin lỗi hay giải quyết bất kỳ điều gì.

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