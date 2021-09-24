Khi cảnh sát tìm thấy thai phụ, cô được xác nhận là đã chết, tuy nhiên, đứa trẻ mà cô gái này mang thai suốt nhiều tháng đã hoàn toàn biến mất.

Cơ thể đang phân hủy của thai phụ 23 tuổi Manicurist Thaysa Campos dos Santos đã được tìm thấy đang nằm ở một con suối cạnh đường tàu thuộc khu Deodoro, thành phố Rio de Janeiro vào tháng 9 năm ngoái, gây xôn xao dư luận Brazil một thời. Đến tháng 7 năm nay, bỗng nhiên các thông tin liên quan đến vụ án này được chia sẻ lại, trong đó có hình ảnh được cho là thời khắc cuối của nạn nhân mà trước đây chưa từng được công bố. Manicurist Thaysa Campos dos Santos được tìm thấy đã chết khi mang thai ở tháng thứ 8 - Ảnh: MeBERE Như đã biết, Manicurist vốn đang ở thai kỳ thứ 8 khi bị giết nhưng đứa trẻ đã biến mất không dấu vết khi bác sĩ phát hiện ra cô. Nhưng kết quả pháp y lại cho thấy, Manicurist không hề bị mổ lấy thai mà là hạ sinh một cách tự nhiên. Rất có thể, nạn nhân đã chuyển dạ ngay khi bị sát hại và kẻ giết người đã đem đứa bé đi.

Giáo sư pháp y tại Đại học bang Rio de Janeiro, ông Nelson Massini cho biết tình huống này là hoàn toàn có thể xảy ra và đứa trẻ kia đã bị bắt cóc ngay khi vừa chào đời. Những hình ảnh được cho là giây phút cuối của Manicurist - Ảnh: Cắt từ clip Đứa con của Manicurist được cho là đã bị kẻ giết người bắt cóc ngay khi cô hạ sinh - Ảnh: Cắt từ clip Theo đoạn clip được công bố vào ngày 4/9 vừa qua, rất có thể đây là những phút giây cuối đời của Manicurist được trích xuất từ một camera an ninh ở hiện trường vụ án. Cụ thể, trong clip, một cô gái trẻ được cho là Manicurist đang đi bên cạnh một người đàn ông thì bị ông ra kẹp cổ và đẩy về phía trước.

Mẹ của Thaysa, nhà tâm lý học giáo dục Jaqueline Campos, bộc bạch: "Tôi tin rằng cháu ngoại của mình vẫn còn sống và Thaysa đã bị ép phải sinh con bé ra. Họ hàng của tôi đã đến hiện trường và ở đó không hề có dấu vết của đứa trẻ. Khi đến nhà xác, tôi mới biết con gái mình đã lâm bồn. Tôi muốn gửi lời thỉnh cầu đến với cơ quan chức năng: Nếu như cháu ngoại tôi còn sống, tôi muốn được gặp con bé. Tôi nhất định phải tìm cho bằng được cháu ngoại của mình". Cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường vụ án - Ảnh: MeBERE Theo truyền thông địa phương, trước đây, Manicurist đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc và có 2 đứa con nhỏ. Đứa bé mà cô hạ sinh khi bị sát hại là kết quả sau khi cô vụng trộm với một người đàn ông đã có gia đình. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang truy tìm của kẻ đã ra tay sát hại Manicurist, bố của đứa trẻ cũng không thoát khỏi việc tình nghi.

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