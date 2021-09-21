Phát hiện thứ rùng rợn này bên trong tường nhà, người đàn ông sợ xanh mặt, bạn bè khuyên nên chuyển đi ngay và luôn

Thế giới 21/09/2021 15:28

Khi đang sửa chữa nhà cửa, người đàn ông này đã vô tình phát hiện ra một thứ khủng khiếp đang "ẩn nấu" bên trong tường nhà mình.

Mới đây một người đàn ông tên Jonathan Lewis, 32 tuổi sống tại hạt Surrey, Anh quốc đã kể lại một câu chuyện có phần "khiếp vía" trong quá trình sửa sang lại căn nhà của mình. Được biết, căn nhà này được anh Jonathan mua cách đay không lâu.

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Vết thủng trên bức tường nhà Jonathan làm lộ ra một thứ khá rùng rợn - Ảnh: Liverpool Echo

Cụ thể, vào thứ 6 tuần trước, ngày 17/9, anh Jonathan đã ghé đến căn nhà mới này để kiểm tra và sửa lại 1 lỗ hổng dưới chân cầu thang. Trong khi thi công, anh đã dùng búa đập vào 1 bức tường gần đó, lúc này anh Jonathan đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện ra có 1 thứ khá đáng sợ nằm trong bức tường nhà anh.

Thứ đó không gì khác chính là vật được nhiều người nhắc đến trong các bộ phim kinh dị - một con búp bê được làm bằng vải và kèm theo là 1 tờ giấy cùng nội dung đáng sợ được viết bên trong. Theo tờ giấy, con "búp bê ma" này đã đâm chết những người chủ cũ của mình khi họ sống ở đây vào năm 1961.

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Con búp bê vải ngồi im trong bức tường kèm theo là tờ giấy nhắn khá đáng sợ - Ảnh: Liverpool Echo

'Tôi vừa mới mua căn nhà này và nhận được chìa khóa vào hôm thứ Sáu (17/9) vừa qua. Tôi biết có 1 khoảng trống bên dưới cầu thang đã được che đậy tạm thời bằng thạch cao.

Tôi thấy 1 cái dây thò ra từ bên trong, nơi những người chủ cũ đã để tủ lạnh ở đó nhưng không biết dây điện cắm vào đâu nên đã đập bức tường thạch cao ra để xem có gì bên trong. Ban đầu tôi chỉ đập 1 lỗ nhỏ, soi đèn pin vào thì thấy con búp bê ngồi đó" - anh Jonathan cho hay.

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Con búp bê tên là Emily, theo nội dung trong tờ giấy, nó đã giết người chủ cũ của mình - Ảnh: Liverpool Echo

Nội dung trong bức thư đính kèm với con búp bê: "Chào chủ nhân mới của căn nhà, cảm ơn vì đã trả tự do cho tôi. Tên tôi là Emily. Những người chủ ban đầu đã sống ở ngôi nhà này vào năm 1961. Tôi không thích họ nên họ đã phải ra đi. Tất cả những gì họ làm chỉ là ca hát và vui vẻ. Thật buồn nôn. Vì thế tôi đã đâm chết họ. Hy vọng anh có dao. Chúc anh ngủ ngon nhé".

Sau khi đăng tải câu chuyện lên MXH, bạn bè của Jonathan đã khuyên anh chàng nên bán nhà và chuyển đi ngay lập tức vì chẳng thoải mái chút nào khi phải sống trong một căn hộ đáng sợ như vậy cả. Nhưng Jonathan lại suy nghĩ khác, sau khi phân tích vấn đề, anh cho rằng đây chỉ là một trò đùa của những người chủ cũ mà thôi.

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Tuy nhiên, Jonathan lại cho rằng đây chỉ là một trò đùa của chủ nhà cũ mà thôi - Ảnh: Liverpool Echo

"Vài người bạn của tôi bảo tôi bán nhà và chuyển đi, nhưng tôi nghĩ phát hiện này thật hài hước. Nói thật nhé, nếu là tôi thì chắc tôi cũng sẽ trêu những người chủ mới như vậy.

Bức thư nói năm họ ở là năm 1961 nhưng bên bất động sản cho tôi biết rằng khu vực bếp mới chỉ được làm cách đây 4, 5 năm mà thôi. Ngoài ra trông tờ giấy cũng không có vẻ cũ lắm, chắc là mới được cho vào đây thôi" - Jonathan chia sẻ.

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Từ khóa:   búp bê vải phim kinh dị trò đùa

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